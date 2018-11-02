WhatsAround, iPhone’unuzdan yaptığınız fotoğraf paylaşımlarıyla para kazanacağınız ücretsiz bir sosyal ağ uygulaması. Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Kylie Jenner, Kim Kardashian gibi Instagram’dan tek fotoğraf paylaşımıyla milyon dolarlar kazanan ünlülere özeniyorsanız bu uygulama hayalinizi yerine getiriyor. Paylaştığınız her fotoğraf için para kazanıyorsunuz.

iOS platformunda yüzlerce fotoğraf paylaşım uygulaması mevcut ancak WhatsAround hepsinden farklı bir konumda. Instagram’a oldukça benzeyen platformda paylaştığınız fotoğraflarla para kazanabiliyorsunuz. Profiliniz ilgi gördükçe, beğeniler geldikçe seviyeniz yükseliyor, sonradan paraya çevirebileceğiniz shotcoin’ler gelmeye başlıyor. Cüzdan sekmesinden o ana kadar olan kazancınızı görebiliyor, Market bölümünden de dijital parayı nerelere harcayabileceğiniz görebiliyorsunuz. Ethereum alma, PayPal hesabınıza aktarma, Starbucks’da bedava kahve alma, Amazon’da ücretsiz alışveriş yapma, iTunes, GooglePlay cüzdan kodlarına dönüştürme gibi pek çok seçenek mevcut.

Benzer uygulamaların aksine gerçekten para kazananları gördüğümüz platformda davetiye sistemi de mevcut. Davet kayıt bağlantısı üzerinden hızlıca platforma dahil olabilir, kişilerinize davet linki göndererek hemen kazanmaya başlayabilirsiniz.