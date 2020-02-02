Wix uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden web sitesi açabilir, web sitelerinizi yönetebilirsiniz.

Hiçbir kod yazmadan, oldukça basit adımlarla web sitesi sahibi olabileceğiniz Wix uygulamasında, ister kişisel isterseniz de kurumsal web sitelerinizi dakikalar içerisinde oluşturabilmeniz mümkün. Blog sayfanızda içerik paylaşabileceğiniz özellikler sunan Wix uygulamasında, mağazanız veya işletmeniz için rezervasyon yönetimini sağlayarak müşterilerinizle iletişim kurabiliyorsunuz.

Wix üzerinde açtığınız web sitelerinizi iPhone ve iPad cihazlarınızdan yönetebileceğiniz Wix uygulamasında, çektiğiniz fotoğrafları bilgisayara aktarmanıza gerek kalmadan web sitenizde, sohbetlerde, mağazanızda veya blog sayfanızda paylaşabiliyorsunuz. E-ticaret sitesi oluşturarak, hizmetinize 7/24 devam edebileceğiniz ve siparişleri takip edebileceğiniz Wix uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri