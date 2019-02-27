Yemek Dedektifi uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan kolayca online yemek siparişi verebilirsiniz.

Yeni bir girişim olan ve online yemek siparişi konusunda hayatınızı kolaylaştıran Yemek Dedektifi uygulaması, en sevdiğiniz restoranlardan en sevdiğiniz menüleri kapınıza kadar getiriyor. İzmir, Muğla ve Denizli ’de aktif olarak kullanabileceğiniz Yemek Dedektifi uygulamasında yakın zamanda Adana, Antalya, Burdur, Isparta ve Hatay gibi şehirler de bu hizmetten faydalanabilecek.

Adres ve iletişim bilgilerinizi profilinize ekledikten sonra sipariş verebileceğiniz restoranları görüntüleyebileceğiniz Yemek Dedektifi uygulamasında, canınızın istediği yemeği seçtikten sonra sipariş adımlarını tamamlayabiliyorsunuz. Online kredi kartı, kredi kartı ve nakit gibi ödeme seçenekleri sunan Yemek Dedektifi uygulamasında telefonla sipariş verme ve adres tarif etme gibi zorluklar olmadan yemek siparişinizi verebilirsiniz. Eğer siz de bu hizmetten faydalanmak isterseniz, Yemek Dedektifi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.