Yemek Evi uygulaması ile artık mutfakta harika yemekler pişirebileceğiniz tariflere iOS cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Her gün ne yemek pişireceğinize bir türlü karar veremiyorsanız ya da sınırlı sayıda yemek yapmayı biliyorsanız, artık kendi evinizin aşçısı olabileceksiniz. Yemek Evi uygulamasında, her damak tadına uygun yüzlerce çeşit yemek tarifi sizler için sunuluyor. Özel günlerde, günlük öğünlerde ne yemek yapacağınıza dair fikirler veren Yemek Evi uygulamasında, kendi tariflerinizi de paylaşabiliyorsunuz.

Detaylı ve videolu yemek tarifleri ni sizlere sunan Yemek Evi uygulamasında, yemeklerin besin değerlerini inceleyebileceğiniz gibi pişirme tavsiyelerini de görüntüleyebilirsiniz. Pişirme süresi, zorluk derecesi gibi değerlere göre gelişmiş arama yapabileceğiniz Yemek Evi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri