Yürü Keşfet, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat yardımcısı olarak dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen uygulama ile İstanbul'un 250'den fazla tarihi noktasını kolayca gezebiliyor ve gezi rotaları oluşturabiliyorsunuz.

İstanbul'un tarihi ve kültürel noktalarını gezmek isteyenlere yardımcı olabilecek bir uygulama olan Yürü Keşfet, kullanıcıların bilinçli bir şekilde şehri turlamasına olanak sağlıyor. Kültürel miras hakkında en doğru bilgilerin edinilmesi için hizmet sunan uygulama aynı zamanda lokasyon tabanlı çalışmaktadır. Böylece gezi rotaları oluşturabiliyor ya da varsayılan rotaları kullanabiliyorsunuz. Gezmeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken Yürü Keşfet, aynı zamanda şehre dışarıdan geleceklerin de telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama diyebilirim. Kullanışlı ve kolay arayüzüyle de dikkat çeken Yürü Keşfet, sizleri bekliyor. Gezmeyi seviyorsanız Yürü Keşfet'i sakın kaçırmayın.

Yürü Keşfet uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.