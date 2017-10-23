zombies! ARgh!, artırılmış gerçeklik desteği sunmasıyla her yerde keyifle oynayabileceğiniz zombi oyunu.

Etrafınızı saran zombileri lazer tabancısı, el bombası, alev silahı, av tüfeği dahil çeşitli silahlarla temizleyerek ilerlediğiniz oyunda soluksuz bir oynanış mevcut. Siz temizledikçe yürüyen ölülerin sayısı katlanarak artıyor. Zombilerle dolu aksiyon yüklü harika bir hayatta kalma oyuna hazır mısınız?

Sadece iOS platformunda indirilebilir olan artırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) destekli zombi oyunu, shoot-em-up tarzında hazırlanmış. Dolayısıyla sizi çevreleyen her şeyi gözünüzü kırpmadan, o anda elinize geçen silahla öldürüyorsunuz. Daha doğrusu ortalığı kan gölüne çeviriyorsunuz. Umudunuzu kaybettiğiniz anlarda da arkadaşlarınız yardımınıza koşuyor. Onlar dikkatlerini farklı yöne çekerken aradan destek vermek veya pozisyonunuzu korumak size kalmış. Bu arada cephaneniz sınırlı. Zombileri temizlerken sağlığınızı sürekli yenilemeniz, cephane toplamanız, önemli objeleri toplamanız gerekiyor.