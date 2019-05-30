ZY Play, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf çekme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Fotoğrafçılık ile uğraşanların beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm bir uygulama olarak karşımıza çıkan ZY Play, yaratıcılığınızı konuşturup harika işler ortaya çıkartmanıza yardım ediyor. Pek çok akıllı fonksiyonu ve özellikleriyle dikkat çeken uygulamada harika işler yapabiliyorsunuz. Telefonlarınızda bulunan kamera uygulamalarına alternatif olarak da kullanabileceğiniz ZY Play uygulaması mutlaka deneyimlemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Küçük bir kaç hareket ile daha hoş fotoğraflar oluşturabileceğiniz ZY Play uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Fotoğraf çekmeyi ve çekinmeyi seviyorsanız denemeniz gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa ZY Play sizleri bekliyor.

ZY Play uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.