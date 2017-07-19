İşte Gençleri Siber Suçlara İten Sebepler!

Siber suçlarla ilgili haberler her geçen gün giderek artış gösteriyor. Bu artışta rol oynayan yaş aralığının ise genç ağırlıklı olması dikkat çekiyor. Peki, genç nüfusu bu suça yönelten sebepler nelerdir? Gelin bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçlarını hep birlikte yorumlayalım.

NCA (İngiliz Ulusal Suç Ajansı)'nın yayınladığı araştırma raporlarına göre, bu yönelimin temel nedeni para değil. Herkesin aklına ilk olarak para etkeni gelse de, aslında gençlerin yaşıtları arasında ve hacker camiasında kendini kanıtlama çabası ön plana çıkıyor. Bu alanla uğraşanların dolaştığı forumlarda isimlerini duyurarak popülerlik kazanma hırsı bu etkenlerden biri.

Diğer yandan gençler siber suçları, cinayet ve hırsızlık gibi geleneksel suçlardan biri olarak görmüyor. Ayrıca siber birimlerin kendilerini cezalandıramayacağı fikrini güdüyorlar. Hacker olmak ve bağlı girişimlerde bulunmak oldukça zahmetsiz bir suç olarak kabul ediliyor. Çünkü gençlerin böyle düşünmesinin yardımcı nedeni, günümüzde akıllı ve teknolojik olan her tür cihaza erişilebiliyor olmaları.

Uzmanlar, öncelikle sorumluluğun ailelerde olduğunun altını çiziyorlar. Bu zararlı aktivitelerin erkenden fark edilmesi ve gençlerin doğru yönlendirilmesi ciddi önem taşıyor. Gençlerden hepimizin beklentisi, bu yeteneklerini uzmanlardan yardım alarak olumlu olarak kullanmaları. Çünkü bu sayede, hem kendilerini yine kanıtlamış hem de düzenli gelir sahibi olmuş olacaklar. Siz de kimi örnek alacağınızı ve yeni nesile nasıl bir model olacağınızı iyi belirleyerek ve etrafınızdaki fırsatları iyi araştırmalısınız.

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