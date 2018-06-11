App Store'un En İyi Oyunları

iOS platformunda tüm zamanların en iyi oyunlarını merak ettiniz mi? Apple editörlerinin “En Ünlü Oyunlar” kategorisinde yer verdiği, milyonlarca indirmeye ulaşmış, binlerce yorum almış en iyi iOS oyunların yanı sıra görsel ve ses tasarımına hayran kalacağınız oyunlar bu listede yer alıyor. Online, offline (internetsiz) oynayabileceğiniz, bulmacadan platforma, aksiyondan stratejiye rpgden maceraya birçok oyun bulunuyor. Oyunların çoğunluğu ücretsiz!

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilen farklı türde en iyi daha doğrusu en çok oy almış, indirilmiş oyunların derlendiği En Ünlü Oyunlar listesinde yok yok. Gameloft, Square Enix, Disney, Activision, Bethesda, Supercell ve daha nice popüler geliştiricinin PC ve konsoldan sonra mobil platforma çıkardığı veya direkt mobile sürdüğü birbirinden kaliteli iOS oyunlar Apple editörleri tarafından özenle hazırlanmış bu listede yer alıyor.