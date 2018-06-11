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App Store'un En İyi Oyunları

App Store'un En İyi Oyunları
Erkan Calp
Erkan Calp -

iOS platformunda tüm zamanların en iyi oyunlarını merak ettiniz mi? Apple editörlerinin “En Ünlü Oyunlar” kategorisinde yer verdiği, milyonlarca indirmeye ulaşmış, binlerce yorum almış en iyi iOS oyunların yanı sıra görsel ve ses tasarımına hayran kalacağınız oyunlar bu listede yer alıyor. Online, offline (internetsiz) oynayabileceğiniz, bulmacadan platforma, aksiyondan stratejiye rpgden maceraya birçok oyun bulunuyor. Oyunların çoğunluğu ücretsiz!

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilen farklı türde en iyi daha doğrusu en çok oy almış, indirilmiş oyunların derlendiği En Ünlü Oyunlar listesinde yok yok. Gameloft, Square Enix, Disney, Activision, Bethesda, Supercell ve daha nice popüler geliştiricinin PC ve konsoldan sonra mobil platforma çıkardığı veya direkt mobile sürdüğü birbirinden kaliteli iOS oyunlar Apple editörleri tarafından özenle hazırlanmış bu listede yer alıyor.

Agent A Agent A
Agent A Agent A, 2015'in en iyi oyunları arasına girmeyi başaran bulmaca macera oyunu.
Alto's Adventure Alto's Adventure
Alto's Adventure Alto's Adventure, görsel kalitesiyle dikkatimizi çeken muhteşem bir sonsuz koşu oyunu.
Asphalt 8: Airborne Asphalt 8: Airborne
Asphalt 8: Airborne Asphalt 8: Airborne, mükemmel ve gerçekli grafik ve oynanışıyla, dünya üzerinde en çok oynana araba yarışı oyunu serisinin sonuncusu. ÜCRETSİZ
Assassin's Creed Identity Assassin's Creed Identity
Assassin's Creed Identity Assassin's Creed Identity mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur
BADLAND BADLAND
BADLAND BADLAND ödüllü bir iOS oyunudur
Fallout Shelter Fallout Shelter
Fallout Shelter Fallout Shelter, resmi bir Fallout mobil oyunudur ÜCRETSİZ
FRAMED FRAMED
FRAMED iOS cihazınıza gelmiş en orijinal uygulamalardan biri olan FRAMED çigi roman ve oyun deneyimlerini bir araya getiriyor.
Galaxy on Fire 3 Galaxy on Fire 3
Galaxy on Fire 3 Galaxy on Fire 3 - Manticore, iOS platformundaki en iyi grafik ve oynanışa sahip uzay savaşı oyunu. ÜCRETSİZ
Ghostbusters: Slime City Ghostbusters: Slime City
Ghostbusters: Slime City Ghostbusters: Slime City, iOS cihazlarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz hayalet avlama oyunu. ÜCRETSİZ
Hitman GO Hitman GO
Hitman GO Hitman GO, Ajan 47 adında bir suikastçiyi yönettiğiniz sıra tabanlı bir strateji oyunudur.
Leo's Fortune Leo's Fortune
Leo's Fortune Leo's Fortune, iPhone ve iPad'leriniz üzerinde oynayabileceğiniz, muhteşem grafiklere sahip olan bir macera oyunudur.
Marvel Contest of Champions Marvel Contest of Champions
Marvel Contest of Champions iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Monument Valley Monument Valley
Monument Valley Etkileyici ve minimal yapısıyla dikkat çeken Monument Valley'de birbirinden ilginç bölümlere tanıklık edeceğiz. ÜCRETSİZ
Oz: Broken Kingdom Oz: Broken Kingdom
Oz: Broken Kingdom Oz: Broken Kingdom mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Rayman Adventures Rayman Adventures
Rayman Adventures Rayman Adventures, Ubisoft'un maskotunun yeni maceralarını konu alan Ubisoft yapımı iOS oyunu. ÜCRETSİZ
Shadowmatic Shadowmatic
Shadowmatic Shadowmatic, kaliteli ve düşündürücü bir bulmaca oyunu arayanların mutlaka göz önünde bulundurması gereken yapımlar arasında yer alıyor.
Star Wars: Galaxy of Heroes Star Wars: Galaxy of Heroes
Star Wars: Galaxy of Heroes Star Wars: Galaxy of Heroes mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
The Room Three The Room Three
The Room Three The Room Three, Fireproof Games imzasını taşıyan ödüllü bulmaca oyunu serisinin sonuncusu.
Top Eleven Football Manager Top Eleven Football Manager
Top Eleven Football Manager Facebook'un en popüler oyunlarından biri olan Top Eleven Football Manager'ı artık iPhone ve iPad'iniz üzerinden oynayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Transformers: Earth Wars Transformers: Earth Wars
Transformers: Earth Wars Transformers: Earth Wars mobil cihalzarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory iPad için çıkarılmış en başarılı MOBA oyunlarından biri olarak tamamen ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara sunuluyor. ÜCRETSİZ
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz ile World of Tanks mobil cihazlara taşınıyor ÜCRETSİZ
Dream League Soccer 2018 Dream League Soccer 2018
Dream League Soccer 2018 Dream League Soccer 2018'i indir, mücadeleye sen de katıl. ÜCRETSİZ

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