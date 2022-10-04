Cambly Benzeri Uygulamalar - 2022

Cambly benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor. Beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Anadili İngilizce olan öğretmenlerden görüntülü olarak eğitim alabildiğiniz Cambly, dünya çapında oldukça popüler İngilizce öğrenme uygulamasıdır. Yabancı dil seviyesini geliştirmek için harika bir uygulama olan Cambly'de çok sayıda eğitmen yer alıyor.

Herhangi bir nedenden ötürü söz konusu uygulamayı kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Akıllı telefon ya da tablet üzerinden kullanılabilecek Cambly gibi uygulamalar mevcut. Bu yazıda alanında en başarılı hizmetleri sıraladık.

Cambly Benzeri Uygulamalar Listesi

Italki

Memrise

Mondly

Speaky

Busuu

Tandem

HelloTalk

LinguaLeo

Cake - Learn English

Yukarıda Cambly tarzı uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca İngilizce nasıl öğrenilir, neler gerekli sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atmayı unutmayın.

Italki

İngilizce, Japonca, Fransızca, Çince ve İtalyaca dahil olmak üzere 150'den fazla dili destekleyen Italki'de tıpkı Cambly'de olduğu gibi öğretmenlerden görüntülü olarak bire bir ders alabilirsiniz. Etkili bir şekilde yabancı dil öğrenmenize imkân tanıyan uygulamada 10 milyondan fazla ders mevcut.

Binlerce eğitmenin yer aldığı hizmette ders alabilmek için belirli bir ücret ödemek gerekiyor. Ücret, eğitmenden eğitmene değişiklik gösterebiliyor. Ders tipi, ders ücreti, eğitmenin konuştuğu diller gibi filtreleme seçenekleri bulunuyor.

Modern bir arayüze sahip olan hizmette bir topluluk da mevcut. Bu sayede yabancı dil ile ilgili pratik yapabilmeniz de mümkün. Cambly alternatifi uygulamalar arasında yer alan popüler hizmette eğitmen olarak başvurmak da mümkün.

Memrise

50 milyondan fazla kişi tarafından tercih edilen Memrise'ta İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dahil olmak üzere 10'u aşkın dil bulunuyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada çeşitli videolar mevcut. Bu sayede kelimelerin anlamlarının yanı sıra nasıl telaffuz edildiğini de öğrenebilirsiniz.

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmette belirlediğiniz bir yabancı dilde sesli konuşarak alıştırma da yapabilirsiniz. Yeni alfabeler öğrenebileceğiniz uygulamada gün içerisinde kullanılabilecek ifadeler de yer alıyor.

Mondly

Arttırılmış gerçeklik (AR) özelliği ile dikkat çeken Mondly'de tıpkı bulunduğunuz mekânda bir öğretmen varmış gibi ders alabiliyorsunuz. AR özelliği, dersi çok daha verimli ve eğlenceli hâle getiriyor. AR sayesinde hayvanları, sebzeleri, gezegenleri ve daha fazlasını odanızda görüntüleyebiliyorsunuz.

AR özelliği, kelimelerin anlamlarının yanı sıra nasıl telaffuz edildiğini de öğretiyor. Diyalog şeklinde pratik yapabilme imkânı sunan uygulamada ayrıca 1000 adet interaktif ders yer alıyor. Bu özellikler sayesinde eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda yabancı dil seviyenizi geliştirebilirsiniz.

Speaky

Speaky, ana dilinizi öğrenmek isteyen bir kişiyle iletişim kurarak pratik yapabilir ve hatalarını düzeltebilirsiniz. Aynı durum sizin için de geçerlidir. Örneğin İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Ana dili İngilizce olan kişiyle sohbet ederek yabancı dil seviyenizi geliştirebilirsiniz.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Speaky, bu sayede kolay bir kullanım sunuyor. Beş milyondan fazla indirilen uygulamayı kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından diğer kullanıcılar ile iletişim kurmaya başlayabilirsiniz.

Busuu

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Busuu'da başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar pek çok ders bulunuyor. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Almanca dahil olmak üzere pek çok dili destekleyen uygulamada sözcük ve dil bilgisi alıştırmaları da yer alıyor.

Çok popüler bir hizmet olan Busuu'da kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini de öğrenebilirsiniz. Telaffuz ve cümleyi Türkçeye çevirme gibi çeşitli sorular bulunuyor. Böylece kendinizi test edebilirsiniz. Uygulama üzerinden ilerlemenizi takip edebilmeniz de mümkün.

Tandem

İngilizce, Japonca, Korece, Almanca ve Rusça dahil olmak üzere pek çok dili destekleyen Tandem uygulamasında tıpkı Speaky'de olduğu gibi yabancı dilinizi geliştirmek için diğer insanlar ile iletişim kurabilir ve böylelikle pratik yapabilirsiniz.

Mesajlaşma sırasında yanlış yazılan kelimeleri düzeltebilirsiniz. Yabancı dil seviyesini geliştirmek isteyen kişiler için harika bir hizmet olan Tandem'da mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü görüşme özelliği de mevcut. Bu sayede yabancı kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenebilirsiniz.

HelloTalk

30 milyondan fazla insan tarafından kullanılan HelloTalk'ta diğer insanlar ile iletişim kurabilir ve böylece yabancı dil düzeyinizi geliştirebilirsiniz. Mesajlaşma tarafında çeviri, düzeltme gibi çeşitli araçlar bulunuyor.

Çeviri özelliği sayesinde diğer kullanıcının gönderdiği kelimenin ne anlama geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz. Düzeltme işlevi ise yanlış yazılan kelimelerin düzeltilebilmesine olanak tanıyor. Uygulamada ayrıca sesli mesaj ve görüntülü arama özellikleri de yer alıyor.

LinguaLeo

Cambly gibi uygulamalar listesinde LinguaLeo da yer alıyor. Popüler hizmette her ne kadar gerçek eğitmenler yer almasa da çeşitli dersler bulunuyor. Uygulamaya girdiğinizde ilk olarak ana dilinizi, öğrenmek istediğiniz dili ve yabancı dil seviyenizi seçmeniz gerekiyor. Ardından bir hesap oluşturarak arayüze erişebilirsiniz.

Hesap oluşturduktan sonra seviye belirleme sınavını tamamlamanız gerekiyor. Verdiğiniz cevaplar göz önünde bulundurularak bir program oluşturuluyor. Günlük çeşitli görevler veren hizmette okuma, dinleme ve gramer gibi konularda alıştırmalar bulunuyor.

Cake - Learn English

Kısa videolar ile günlük hayatta kullanılan İngilizce kelimeleri öğrenebileceğiniz hizmette diyalog alıştırmaları da mevcut. Bu alıştırmalar sayesinde kelimelerin telaffuzunu öğrenebilirsiniz. Böylelikle yabancı metinleri kolayca okuyabilirsiniz.

100 milyondan fazla indirilen uygulamada yer alan testler, öğrendiklerinizi pekiştirmenize imkân tanıyor. Başarılı arayüzü sayesinde pratik bir kullanım sunan hizmette İngilizce seviyenizi geliştirebilirsiniz.

Bu yazıda Cambly benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca İngilizce öğrenmek için izlenebilecek diziler listemize de göz atmayı unutmayın.