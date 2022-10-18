En İyi 7 Gökyüzü Değiştirme Uygulaması

Gökyüzü değiştirme uygulaması kullanarak akıllı telefonunuzda yer alan fotoğraflarınızı çok daha etkileyici hâle getirebilirsiniz. Bu yazıda söz konusu işlemi yapabilmenize imkân tanıyan uygulamaları sıraladık.

Dışarıda çektiğiniz bir fotoğrafta gökyüzü, istediğiniz renk tonuna sahip olmayabilir. Böyle bir durumda kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde görseldeki gökyüzünün rengini değiştirebilirsiniz.

Gökyüzünün rengini değiştirerek fotoğrafın daha etkileyici hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Hazırladığımız listede Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek en başarılı gökyüzü değiştirme uygulamaları bulunuyor.

Gökyüzü değiştirme Uygulaması Önerileri

Picsart

Snapseed

Lightroom

Facetune 2

PhotoDirector

YouCam Perfect

Photoshop Express

Yukarıda en başarılı gökyüzü değiştirme uygulamaları bulunuyor. Listede yer alan hizmetler ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca görsellerin dosya boyutunu azaltmak istiyorsanız fotoğraf boyutu küçültme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Picsart

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Picsart, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip fotoğraf düzenleme hizmetidir. Başarılı arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken uygulama üzerinden gökyüzünü değiştirebilirsiniz.

Fotoğrafların arka planını pratik bir şekilde değiştirebilmenize yardımcı olan popüler hizmeti saç boyama uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Uygulamada yer alan makyaj çıkartmaları ise dijital ortamda makyaj yapabilmenize imkân tanıyor.

Başarılı hizmet üzerinden fotoğraflardaki istemediğiniz nesneleri kaldırabilme imkânına da sahipsiniz. Fotoğraf kolajı oluşturma özelliğini içeren Picsart'ta video düzenleme işlevi de yer alıyor.

Snapseed

Yazılım devi Google tarafından sunulan Snapseed, gelişmiş özelliklere sahip fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen hizmet üzerinden görsellerdeki gökyüzü rengini değiştirme imkânına sahipsiniz.

Sade bir arayüze sahip olan Snapseed, bulanık fotoğraf netleştirme uygulaması olarak da kullanılabilir. Kırpma, beyaz dengesi ayarlama ve döndürme gibi araçlar sayesinde üst düzey deneyim sunan uygulama, RAW ve JPG formata sahip dosyaları da açabiliyor.

Çerçeve ekleme işlevinin yanı sıra görselin siyah beyaz görünüme sahip olmasını da sağlayabilen uygulamada ince ayarlar bulunuyor. Tüm bu araçlar sayesinde görseli daha etkileyici hâle getirebilirsiniz.

Lightroom

Adobe tarafından geliştirilen ve yayımlanan Lightroom üzerinden gökyüzü rengi değiştirme imkânı sunan hizmetler arasında yer alıyor. Hazır ayarlar sunan uygulamada resimlerin doygunluk, ışık seviyesi ve tonunu ayarlayabilmenize olanak tanıyor.

Görsellerdeki istemediğiniz nesneleri kaldırabilmenizi sağlayan hizmette bulanık fotoğraf netleştirme imkânı da bulunuyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Lightroom'u kullanabilmek için Adobe hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra Google veya Facebook hesabıyla da oturum açabilirsiniz.

Facetune 2

Gökyüzünün rengini değiştirebilmenize olanak tanıyan bir diğer hizmet ise Facetune 2'dir. 50 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken popüler uygulamada deneyimi üst seviyeye taşıyan birçok özellik yer alıyor.

Görsellerdeki istemediğiniz objeleri kaldırabilmenize yardımcı olan Facetune 2, arka planı değiştirme uygulaması olarak da kullanabilmeniz mümkün. Yüz üzerindeki lekeleri kaldırma, diş beyazlatma ve gözleri büyütme gibi işlevler sunan uygulama dijital ortamda makyaj yapılabilmesine de olanak tanıyor.

PhotoDirector

Görseller üzerinde düzenleme yapabilmenize olanak tanıyan PhotoDirector, gökyüzünün rengini değiştirme işlemine olanak tanıyan hizmetler arasında bulunuyor. Milyonlarca kez indirilen uygulamada çeşitli filtreler ve yazı tipleri bulunuyor.

Fotoğraf kolajı oluşturabilmenize yardımcı olan hizmette görsellerdeki istemediğiniz nesneleri kaldırabilirsiniz. Başarılı bir arayüz sunan PhotoDirector, bulanık görsellerin biraz daha net hâle gelmesini mümkün hâle getiriyor.

YouCam Perfect

100 milyondan fazla indirilen YouCam Perfect üzerinden çok pratik bir şekilde gökyüzünün rengini değiştirebilirsiniz. İstenmeyen nesneleri kaldırma imkânı sunan uygulamayı kullanarak görsellerin arka planını da değiştirebilirsiniz.

Çeşitli efektlerin yer aldığı uygulamada fotoğraf kolajı oluşturma işlevi de mevcut. Popüler hizmette ayrıca çerçeve, çıkartma, efekt dahil olmak üzere birçok öge bulunuyor. YouCam Perfect, yüzde bulunan sivilcelerin ve lekelerin kaldırılmasına da olanak tanıyor.

Photoshop Express

Adobe tarafından geliştirilen ve yayımlanan Photoshop Express, gelişmiş düzenleme araçlarına sahip popüler bir hizmettir. Uygulama üzerinden gökyüzünün rengini değiştirebilir, yüzdeki lekeleri silebilir ve fotoğraf kolajları oluşturabilirsiniz.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanarak bulanık fotoğrafları biraz daha net hâle getirebilirsiniz. Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda gökyüzü değiştirme uygulaması önerilerinde bulunduk. Listede yer alan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf gizleme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.