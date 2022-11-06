En İyi 10 Kolaj Yapma Programı
Kolaj yapma programı sayesinde birden fazla fotoğrafı tek yerde toplayabilirsiniz. Peki, fotoğraf kolajı yapabilmenize imkân tanıyan hizmetler neler? Bu yazıda oldukça başarılı uygulamaları bir arada topladık.
Kolaj yapma programı sayesinde birden fazla fotoğrafı tek yerde toplayabilirsiniz. Peki, fotoğraf kolajı yapabilmenize imkân tanıyan hizmetler neler? Bu yazıda oldukça başarılı uygulamaları bir arada topladık.
Birden fazla fotoğrafı tek karede toplamak isteyen kişiler için günümüzde birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor. Kolaj yapma programları, bu süreci oldukça kolay hâle getiriyor. Böylelikle kolay ve hızlı bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.
Android, iOS ve PC üzerinden kolaj hazırlayabilmenizi sağlayan pek çok hizmet bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz hizmeti cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kolaj Yapma Programı Önerileri
- Pixlr
- Fotor
- Canva
- Picsart
- Moldiv
- PicCollage
- PhotoDirector
- YouCam Perfect
- BeFunky Photo Editor
- Adobe Photoshop Express
Yukarıda fotoğraf kolajı yapma programları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca bulanık görselleri daha net hâle getirmek istiyorsanız bulanık fotoğrafları netleştirme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.
Pixlr
Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken Pixlr, kullanıcıların fotoğraf kolajı oluşturabilmesine de olanak tanıyor. Uygulamada bu işlem için birbirinden başarılı tasarımlara sahip şablonlar bulunuyor. Bu şablonlar arasından bir tanesini seçebilir ve görselleri şablonun üzerine ekleyebilirsiniz.
Popüler uygulamada yer alan düzenleme araçlarını kullanarak cihazınızda yer alan fotoğrafların daha etkileyici hâle gelmesini sağlayabilmeniz mümkün. Milyonlarca kez indirilen uygulamada pek çok efekt de mevcut.
Fotor
Kolaj oluşma programları arasında Fotor da yer alıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette çeşitli şablonlar bulunuyor. Bu şablonlar arasından bir tanesini seçerek başarılı kolajlar elde edebilirsiniz. Etkileyici efektlere ve filtrelere sahip olan uygulamada gelişmiş düzenleme araçları yer alıyor.
10 milyondan fazla indirilen hizmette arka plan kaldırma özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde görsellerin arka planını çok pratik bir şekilde kaldırabilirsiniz. Uygulama üzerinden görsellerin üzerine yazı ve çerçeve ekleyebilmeniz de mümkün.
Canva
Kolaj yapma programı önerileri listesinde Canva da bulunuyor. Canva, etkileyici tasarımlar hazırlayabilmenize ve fotoğraf düzenleyebilmenize imkân tanıyan oldukça popüler bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama üzerinden kolaj hazırlama imkânına da sahipsiniz.
Çok fazla sayıda şablon sunan uygulamada filtre, çıkartma ve efekt seçenekleri de bulunuyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan uygulamada görsellerin yanı sıra videoları da düzenleyebilirsiniz.
PicsArt
500 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken PicsArt uygulamasında kolajlar oluşturabilmenize imkân tanıyan çeşitli şablonlar yer alıyor. Dünya çapında çok popüler olan PicsArt'ta filtre, efekt, çıkartma, yazı tipi dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.
Uygulama üzerinden diş beyazlatma, göz rengi değiştirme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraflardaki gökyüzünün rengini değiştirebilmenize imkân tanıyan PicsArt'ı ayrıca arka planı değiştirme uygulaması olarak da kullanabilirsiniz.
Moldiv
Fotoğraf düzenleme araçlarının yer aldığı Moldiv'de kolaj oluşturma imkânı da mevcut. Seçtiğiniz şablona çok pratik bir şekilde görseller ekleyebilirsiniz. Çok sayıda filtreyi içeren uygulamada arka plan desenleri, metin, çıkartma, yazı tipi gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.
Popüler kolaj programı Moldiv üzerinden görselin belirli bir kısmını kesebilirsiniz. Gelişmiş özelliklere sahip olan başarılı uygulamada yüzün üzerinde çeşitli düzenleme işlemleri gerçekleştirebilmeniz mümkün. Örneğin fotoğrafta bulunan gözleri büyütüp küçültebilirsiniz.
PicCollage
Pek çok şablonun yer aldığı PicCollage'da çok kolay bir şekilde kolaj hazırlayabilirsiniz. Bu süreçte arka plan değiştirmenin yanı sıra çıkartma ve yazı ekleme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Görsellerin belirli kısımlarını kesebilirsiniz. Çeşitli özellikleri içeren uygulamada çerçeve seçenekleri de yer alıyor.
PhotoDirector
PhotoDirector, fotoğrafların üzerinde düzenleme yapabilmenize olanak tanıyor. Birçok özelliğin yer aldığı uygulamada fotoğraf kolajları oluşturabilmeniz mümkün. Görsellerdeki istemediğiniz nesneleri kaldırabilmenize imkân tanıyan uygulamada bulanık resimlerin biraz daha net hâle gelmesini de sağlayabilirsiniz.
YouCam Perfect
Fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri kaldırabilmenizi sağlayan YouCam Perfect, kolaj yapma işlevine de sahip. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulamada kolaj oluşturmanın yanı sıra fotoğrafların arka planını da değiştirebilirsiniz. Kolaj programı YouCam Perfect'te ayrıca çok sayıda efekt, filtre gibi seçenekler bulunuyor.
BeFunky Photo Editor
Yeniden boyutlandırma, yön değiştirme ve kırpma gibi özelliklere sahip olan BeFunky Photo Editor sayesinde fotoğrafların üzerine yazı ekleyebilir, arka planını kaldırabilir, kolajlar hazırlayabilir ve daha pek çok işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Milyonlarca kez indirilen uygulamada filtreler de mevcut.
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Gelişmiş araçlara sahip olan Photoshop Express, kolaj hazırlamanın yanı sıra yüzdeki lekeleri silebilir, bulanık görselleri biraz daha net hâle getirebilir, gökyüzünün rengini değiştirebilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Kötü Telefon Kamerasıyla Kaliteli Fotoğraf Nasıl Çekilir?
İnsanoğlu 1826 yılında fotoğrafla tanışmış ve bu yeni bir çağın başlangıcına işaretti. Öyle ki bu çağ akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve artık hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte fotoğraf çekmek bir o kadar önemli oldu.
Bu yazıda kolaj yapma programı önerilerinde bulunduk. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi fotoğraf gizleme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.
Fotor - Photo Editor
Android telefon ve tabletinizi kullanarak en güzel fotoğrafları çekmek, daha sonra bunları efektlendirmek bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz.
PicsArt APK
PicsArt APK, Android için fotoğraf ve video düzenleyici, kolaj yapma uygulamasıdır. PicsArt Gold (Premium), reklamsız ve daha fazla araç sunar.
BeFunky Photo Editor
BeFunky Photo Editor, fotoğrafları düzenleyen ve otomatik olarak çeşitli efektler uygulayabilen bir Android uygulaması.
Moldiv
Android akıllı telefon ve tabletlerinizde fotoğraflarınızı efektlendirmek için ücretsiz olan Moldiv'i kullanabilirsiniz.
Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express, klasik Photoshop programının bazı özelliklerinin sunulduğu Android uygulamasıdır.
Pic Collage
Android telefonunuzda bulunan fotoğraflardan bir resim kolajı oluşturmak için bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
PhotoDirector
PhotoDirector ile fotoğraflarınızı Android tabletinizde düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
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