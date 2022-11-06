En İyi 10 Kolaj Yapma Programı

Kolaj yapma programı sayesinde birden fazla fotoğrafı tek yerde toplayabilirsiniz. Peki, fotoğraf kolajı yapabilmenize imkân tanıyan hizmetler neler? Bu yazıda oldukça başarılı uygulamaları bir arada topladık.

Birden fazla fotoğrafı tek karede toplamak isteyen kişiler için günümüzde birbirinden başarılı hizmetler bulunuyor. Kolaj yapma programları, bu süreci oldukça kolay hâle getiriyor. Böylelikle kolay ve hızlı bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.

Android, iOS ve PC üzerinden kolaj hazırlayabilmenizi sağlayan pek çok hizmet bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz hizmeti cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kolaj Yapma Programı Önerileri

Pixlr

Fotor

Canva

Picsart

Moldiv

PicCollage

PhotoDirector

YouCam Perfect

BeFunky Photo Editor

Adobe Photoshop Express

Yukarıda fotoğraf kolajı yapma programları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca bulanık görselleri daha net hâle getirmek istiyorsanız bulanık fotoğrafları netleştirme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.

Pixlr

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken Pixlr, kullanıcıların fotoğraf kolajı oluşturabilmesine de olanak tanıyor. Uygulamada bu işlem için birbirinden başarılı tasarımlara sahip şablonlar bulunuyor. Bu şablonlar arasından bir tanesini seçebilir ve görselleri şablonun üzerine ekleyebilirsiniz.

Popüler uygulamada yer alan düzenleme araçlarını kullanarak cihazınızda yer alan fotoğrafların daha etkileyici hâle gelmesini sağlayabilmeniz mümkün. Milyonlarca kez indirilen uygulamada pek çok efekt de mevcut.

Fotor

Kolaj oluşma programları arasında Fotor da yer alıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan hizmette çeşitli şablonlar bulunuyor. Bu şablonlar arasından bir tanesini seçerek başarılı kolajlar elde edebilirsiniz. Etkileyici efektlere ve filtrelere sahip olan uygulamada gelişmiş düzenleme araçları yer alıyor.

10 milyondan fazla indirilen hizmette arka plan kaldırma özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde görsellerin arka planını çok pratik bir şekilde kaldırabilirsiniz. Uygulama üzerinden görsellerin üzerine yazı ve çerçeve ekleyebilmeniz de mümkün.

Canva

Kolaj yapma programı önerileri listesinde Canva da bulunuyor. Canva, etkileyici tasarımlar hazırlayabilmenize ve fotoğraf düzenleyebilmenize imkân tanıyan oldukça popüler bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama üzerinden kolaj hazırlama imkânına da sahipsiniz.

Çok fazla sayıda şablon sunan uygulamada filtre, çıkartma ve efekt seçenekleri de bulunuyor. 100 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan uygulamada görsellerin yanı sıra videoları da düzenleyebilirsiniz.

PicsArt

500 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken PicsArt uygulamasında kolajlar oluşturabilmenize imkân tanıyan çeşitli şablonlar yer alıyor. Dünya çapında çok popüler olan PicsArt'ta filtre, efekt, çıkartma, yazı tipi dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.

Uygulama üzerinden diş beyazlatma, göz rengi değiştirme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraflardaki gökyüzünün rengini değiştirebilmenize imkân tanıyan PicsArt'ı ayrıca arka planı değiştirme uygulaması olarak da kullanabilirsiniz.

Moldiv

Fotoğraf düzenleme araçlarının yer aldığı Moldiv'de kolaj oluşturma imkânı da mevcut. Seçtiğiniz şablona çok pratik bir şekilde görseller ekleyebilirsiniz. Çok sayıda filtreyi içeren uygulamada arka plan desenleri, metin, çıkartma, yazı tipi gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Popüler kolaj programı Moldiv üzerinden görselin belirli bir kısmını kesebilirsiniz. Gelişmiş özelliklere sahip olan başarılı uygulamada yüzün üzerinde çeşitli düzenleme işlemleri gerçekleştirebilmeniz mümkün. Örneğin fotoğrafta bulunan gözleri büyütüp küçültebilirsiniz.

PicCollage

Pek çok şablonun yer aldığı PicCollage'da çok kolay bir şekilde kolaj hazırlayabilirsiniz. Bu süreçte arka plan değiştirmenin yanı sıra çıkartma ve yazı ekleme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Görsellerin belirli kısımlarını kesebilirsiniz. Çeşitli özellikleri içeren uygulamada çerçeve seçenekleri de yer alıyor.

PhotoDirector

PhotoDirector, fotoğrafların üzerinde düzenleme yapabilmenize olanak tanıyor. Birçok özelliğin yer aldığı uygulamada fotoğraf kolajları oluşturabilmeniz mümkün. Görsellerdeki istemediğiniz nesneleri kaldırabilmenize imkân tanıyan uygulamada bulanık resimlerin biraz daha net hâle gelmesini de sağlayabilirsiniz.

YouCam Perfect

Fotoğraflarda istemediğiniz nesneleri kaldırabilmenizi sağlayan YouCam Perfect, kolaj yapma işlevine de sahip. 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulamada kolaj oluşturmanın yanı sıra fotoğrafların arka planını da değiştirebilirsiniz. Kolaj programı YouCam Perfect'te ayrıca çok sayıda efekt, filtre gibi seçenekler bulunuyor.

BeFunky Photo Editor

Yeniden boyutlandırma, yön değiştirme ve kırpma gibi özelliklere sahip olan BeFunky Photo Editor sayesinde fotoğrafların üzerine yazı ekleyebilir, arka planını kaldırabilir, kolajlar hazırlayabilir ve daha pek çok işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Milyonlarca kez indirilen uygulamada filtreler de mevcut.

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Gelişmiş araçlara sahip olan Photoshop Express, kolaj hazırlamanın yanı sıra yüzdeki lekeleri silebilir, bulanık görselleri biraz daha net hâle getirebilir, gökyüzünün rengini değiştirebilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda kolaj yapma programı önerilerinde bulunduk. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi fotoğraf gizleme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.