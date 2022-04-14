Bilgisayarınızda bulamadığınız dosyaları bulmak için kullanacağınız Windows arama motoru yerine çok daha hızlı ve kolay bir arama motoru kullanmak istemez miydiniz? Daha kesin sonuçlar ve çok daha hızlı bilgisayar içi aramalar yapmak is

Barış YANIK - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Herşey arama motorları tabanlı çalışırken Windows'un yavaş arama motorunu kullanmak çok can sıkıcı bir durum olabilir. Bunun yerine Windows işletim sistemlerinde çalışan daha hızlı bir arama motoru kullanmak çok daha hızlı sonuçlar bulmanıza yarayabilir. Bilgisayarınızda kaybettiğiniz bir dosyaya ulaşmak için kullanabileceğiniz bu program ile artık hiçbir dosya kaybolmayacak. Bilgisayarınızda bir program açmak için o programın bulunduğu klasöre gitmek yerine masaüstünde bu programların kısayol simgelerini bulundurabilirsiniz. Ancak bir süre sonra bu simgeler tüm masaüstünüzü kaplamaya başlar. Bunun için de Everything isimli bu açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımı kullanabilirsiniz.

Basit bir yapıya sahip olan Everything, açık kaynak kodlu olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilen uygulama, İngilizce dil seçeneği ile kullanılmaya devam ediliyor. Yıllar önce yayınlanan ve güncelleme almayan uygulama, sadece Windows platformunda kullanılabiliyor.

Everything Özellikleri

Hızlı bir şekilde dosya bulma,

Hızlı ve kolay bir arama motoru,

Windows sürüm,

Açık kaynak kodlu,

Ücretsiz,

İngilizce,

Çok hızlı çalışan bu program ile artık bir programı açarken sadece adını girmeniz yeterli olacaktır. Veya arkadaşlarınıza bir resim göstermek istediğinizde bu resmin adını girmeniz yine yeterli olacaktır. Oldukça kolay kullanımı olan bu program ile artık Windows'unuzda ulaşmak istediğiniz her türlü dosya ve klasör için Everything'i kullanabilirsiniz.

1 milyon dosyalık bir veritabanına erişmek bile bu program için sadece 1 dakikadan daha kısa bir süre demektir. Program oldukça hızlı ve kesin sonuçlar ortaya koymaktadır.

Everything İndir

Yeni versiyonda ayrıca FTP sunucunuz üzerindeki dosyaları aramak için de bu programı kullanabilirsiniz. Açık kaynak kodlu yapısı ile yıllardır kullanılan uygulama, Windows platformunda çalışıyor. Kullanıcılara hızlı ve kolay bir arama motoru sunan uygulma, ücretsiz yapısı ile dağıtılmaya devam ediliyor. Kullanıcılara hızlı bir şekilde dosya bulmaya yarayan uygulama, tüm bilgisayarı hızlı bir şekilde tarar ve doğru sonucu sunar. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.