fastPay APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,801
- DOSYA BOYUTU 91 MB
- Üretici Denizbank
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Pek çok bankacılık ve ödeme işlemlerini direkt olarak Android akıllı telefonunuzdan gerçekleştirmek için fastPay uygulamasını kullanabilirsiniz.
Pek çok bankanın direkt olarak internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştirmek üzere hazırlanmış olan mobil uygulamaları mevcut. Ancak Denizbank biraz daha farklı bir çizgi izleyerek mobil bankacılık haricinde direkt olarak Android akıllı telefonlardan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlayan fastPay APK uygulaması oldukça yenilikçi bankacılık uygulamalarından bir tanesidir.
Uygulamayı kullanarak Denizbank hesabınızın olup olmamasına bakılmaksızın Denizbank ATM'lerinden para yükleyebilir, bunu istediğiniz kişilere gönderebilir ve bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Tabii ki Denizbank müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını direkt olarak uygulamaya bağlama imkanları da mevcut.
fastPay İndir
Uygulamada gerçekleştirebileceğiniz işlemler arasında çak gönder, TL yükleme, market ve restoran gibi ödeme yapılması gereken yerlerde mobil işlemlerle kartsız, nakitsiz bir şekilde ödeme yapma imkanına sahipsiniz.
Her geçen gün daha fazla işyeri ile anlaşma gerçekleştiren Denizbank'ın fastPay uygulaması yakın zamanda en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden bir tanesi olabilir. Ayrıca uygulamanın içerisinde sanal kart oluşturabilir ve tüm internet harcamalarınızı daha güveni bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Siz de fastPay indirin ve mobil bankacılık işlemlerinizi en hızlı ve en güvenli şekilde gerçekleştirin!
fastPay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,346
- DOSYA BOYUTU 317 MB
- Üretici Denizbank
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iOS cihazlarınız ile tüm ödeme ve para aktarma işlemlerinizi gerçekleştirmek için fastPay uygulamasını kullanabilirsiniz.
fastPay uygulaması, Denizbank'ın yayınladığı bir mobil bankacılık uygulamasıdır. Daha çok sanal cüzdan olarak adlandırabileceğimiz bu uygulama, para transferi, QR ödemeleri, fatura işlemleri ve daha birçok özellikle karşımıza çıkamaktadır.
Uygulama temel olarak Denizbank hesabınız olsa da olmasa da bankanın ödeme ve para gönderme gibi işlemlerinden faydalanmanızı sağlayarak mobilden çok daha kolay temel bankacılık işlemleri gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.
Zira uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken herhangi bir ATM'den veya farklı bir banka hesabından para yatırmak olacaktır. Denizbank müşterisi iseniz zaten banka hesaplarınızı direkt olarak kullanabiliyorsunuz.
fastPay İndir
Paranız ile dilerseniz para gönderebilir, TL yüklemesi yapabilir, çak gönder özelliği ile yanınızdaki arkadaşınızın telefonuna paranızı aktarabilir yahut restoran, market ve diğer yerlerdeki ödemelerinizi hızlıca uygulama vasıtasıyla ödeyebilirsiniz.
Siz de kendinize bir sanal cüzdan oluşturmak istiyorsanız, fastPay indirin ve iOS cihazlarınızı kullanarak tüm ödeme ve birikim işlemlerinizi gerçekleştirin!
fastPay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 728
- DOSYA BOYUTU 4 MB
- Üretici Denizbank
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fastPay ile cepten cebe 7/24 anında para transfer edebilirsiniz.
DenizBank’ın fastPay hizmeti sayesinde telefondan telefona istediğiniz zaman hızl bir şekilde para transferi gerçekleştirebilirsiniz. Banka hesabınız olmasa dahi tüm DenizBank ATM’lerinden para yükleyerek veya gönderilen paraları kullanarak kendinize fastPay bakiyesi oluşturabilir ve bu bakiyeyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
DenizBank müşterisi iseniz mevduat hesabınıza ve kurtaran hesabınıza (kmh) ait bakiyeyi fastPay bakiyeniz ile eşleştirme seçeneğinden yararlanabilirsiniz. fastPay, operatör farketmeksinizin 7 / 24 para transfer etmenize imkan tanımaktadır.
• Cepten cebe anında para transferi
• DenizBank üye işyerlerindeki alışverilerde fastPay ile ödeme yapabilme
• Diğer banka hesaplarından EFT ile fastPay’e para gönderme
• TL yükleme ve bump özelliği ile para transferi
• ATM’den kartsız para çekme ve gönderme