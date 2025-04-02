Pek çok bankacılık ve ödeme işlemlerini direkt olarak Android akıllı telefonunuzdan gerçekleştirmek için fastPay uygulamasını kullanabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pek çok bankanın direkt olarak internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştirmek üzere hazırlanmış olan mobil uygulamaları mevcut. Ancak Denizbank biraz daha farklı bir çizgi izleyerek mobil bankacılık haricinde direkt olarak Android akıllı telefonlardan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini sağlayan fastPay APK uygulaması oldukça yenilikçi bankacılık uygulamalarından bir tanesidir.

Uygulamayı kullanarak Denizbank hesabınızın olup olmamasına bakılmaksızın Denizbank ATM'lerinden para yükleyebilir, bunu istediğiniz kişilere gönderebilir ve bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Tabii ki Denizbank müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını direkt olarak uygulamaya bağlama imkanları da mevcut.

fastPay İndir

Uygulamada gerçekleştirebileceğiniz işlemler arasında çak gönder, TL yükleme, market ve restoran gibi ödeme yapılması gereken yerlerde mobil işlemlerle kartsız, nakitsiz bir şekilde ödeme yapma imkanına sahipsiniz.

Her geçen gün daha fazla işyeri ile anlaşma gerçekleştiren Denizbank'ın fastPay uygulaması yakın zamanda en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden bir tanesi olabilir. Ayrıca uygulamanın içerisinde sanal kart oluşturabilir ve tüm internet harcamalarınızı daha güveni bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Siz de fastPay indirin ve mobil bankacılık işlemlerinizi en hızlı ve en güvenli şekilde gerçekleştirin!