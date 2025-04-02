BKM Express APK uygulaması ile alışverişlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BKM Express APK, kredi kartı bilgilerinizi girmeden alışveriş yapmanıza imkan tanıyan bir ödeme sistemidir. Mobil uygulama ile alışverişlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman para transfer edebilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinizi iş yeri ile paylaşmadan alışverişi güvenli bir şekilde tamamlamanızı sağlayan BKM Express’in Android uygulamasıyla farklı bankaların kartlarına tek bir yerden erişebilir, kartınız yanınızda olmasa bile işlemlerinizi gerçekleştirebilir, taksitli alışverişlerinizde puan kazanabilir, 7 / 24 dilediğiniz bir karta veya cep telefonuna para gönderebilirsiniz.

BKM Express’e -uygulama içerisinden- üye olarak güvenli ve hızlı alışveriş için ilk adımı atabilirsiniz. Üye işleminizi tamamladıktan sonra kart ekle bölümünden kullandığınız tüm kartları tanımlayabilirsiniz.

BKM Express APK İndir

“BKM Express ile Öde” seçeneğini gördüğünüz tüm sitelerde kredi kartı bilgilerinizi girmeden alışveriş yapmanın kolaylığını yaşayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; E-posta adresiniz ve parolanızla giriş yapamak ve adrından kart ve ödeme seçeneğini belirlemek. Cep telefonunuza gönderilen doğrulama amaçlı parolayı girerek alışverişinizi tamamlıyorsunuz.

BKM Express, kartlarınızın sadece ilk 6 ve son 4 rakamını ve güvenlik kodunu sakladığından oldukça güvenlidir. Akbank, DenizBank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, FinansBank, VakıfBank, TEB, ING Bank, KuveytTürk, Şekerbank ve diğer bankaları destekelemektedir.