BKM Express APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,785
- DOSYA BOYUTU 51 MB
- Üretici Bankalararasi Kart Merkezi A.S
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BKM Express APK uygulaması ile alışverişlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
BKM Express APK, kredi kartı bilgilerinizi girmeden alışveriş yapmanıza imkan tanıyan bir ödeme sistemidir. Mobil uygulama ile alışverişlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman para transfer edebilirsiniz.
Kredi kartı bilgilerinizi iş yeri ile paylaşmadan alışverişi güvenli bir şekilde tamamlamanızı sağlayan BKM Express’in Android uygulamasıyla farklı bankaların kartlarına tek bir yerden erişebilir, kartınız yanınızda olmasa bile işlemlerinizi gerçekleştirebilir, taksitli alışverişlerinizde puan kazanabilir, 7 / 24 dilediğiniz bir karta veya cep telefonuna para gönderebilirsiniz.
BKM Express’e -uygulama içerisinden- üye olarak güvenli ve hızlı alışveriş için ilk adımı atabilirsiniz. Üye işleminizi tamamladıktan sonra kart ekle bölümünden kullandığınız tüm kartları tanımlayabilirsiniz.
BKM Express APK İndir
“BKM Express ile Öde” seçeneğini gördüğünüz tüm sitelerde kredi kartı bilgilerinizi girmeden alışveriş yapmanın kolaylığını yaşayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken; E-posta adresiniz ve parolanızla giriş yapamak ve adrından kart ve ödeme seçeneğini belirlemek. Cep telefonunuza gönderilen doğrulama amaçlı parolayı girerek alışverişinizi tamamlıyorsunuz.
BKM Express, kartlarınızın sadece ilk 6 ve son 4 rakamını ve güvenlik kodunu sakladığından oldukça güvenlidir. Akbank, DenizBank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, FinansBank, VakıfBank, TEB, ING Bank, KuveytTürk, Şekerbank ve diğer bankaları destekelemektedir.
BKM Express
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 873
- DOSYA BOYUTU 74 MB
- Üretici Bankalararasi Kart Merkezi A.S
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BKM Express, kart bilgilerinizi girmeden alışveriş yapma imkanı tanıyan güvenli ve kolay ödeme sistemidir.
BKM Express, çevrimiçi alışverişlerinizi daha güvenli ve kolay hale getiren bir uygulamadır. Bankalararası Kart Merkezi A.S. tarafından geliştirien uygulama, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan alışveriş yapma ve istediğiniz kart ve telefona para gönderme işlemlerini yapmanıza imkan tanıyor.
Güvenli ödeme sistemi BKM Express’in mobil uygulaması ile kredi kartınızı yanınızda taşımanıza gerek kalmadan alışverişlerinizi güvenli bir ortamda gerçekleştirebilirsiniz. BKM Express’e hızlıca üye olmanız ve alışverişlerinizde kullanacağınız kartları tanımlamanız yeterlidir.
Akbank, Yapı Kredi, DenizBank, Türkiye İş Bankası, ING Bank ve daha nice bankaları destekleyen BKM Express’in mobil uygulamasının başlıca özellikleri şu şekildedir:
- Tek bir hesap üzerinden tüm banka kartlarınıza erişebilir,
- Kart bilgilerinizi paylaşmadan hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilir,
- Alışverişlerinizde taksit yapabilir, puan kazanabilirsiniz.
- İstediğiniz zaman istediğiniz kart ve telefon numarasına para transfer edebilirsiniz.
BKM Express İndir
Kart bilgilerinizin tümünü almadığından da oldukça güvenlidir. Üyeliğinizi tamamlamanızın ardından D&R, DeFacto, CicekSepeti, Teknosa, Gold, Koçtaş, Morhipo ve daha onlarca işyerinden BKM Express ile ödeme kolaylığından yararlanabilirsiniz.
BKM Express’i alışverişleriniz için kullanabileceğiniz gibi, para transfer işlemi için de kullanabilirsiniz. 7 / 24 dilediğiniz bir kart numarasına veya cep telefonu numarasına para gönderebilirsiniz.