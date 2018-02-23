Canary Mail, Mac için güvenli mail programı. Mailleri üstün şifreleme teknolojisiyle uçtan uca korumasıyla öne çıkan mail istemcisi, Gmail, Office 365, Yahoo, IMAP, Exchange ve iCloud mail desteği sunuyor. Güvenli olmasının yanında gelişmiş özelliklere de sahip.

Doğal dille arama, akıllı filtreler, algoritmik toplu temizleme gibi özelliklere sahip olmasıyla önemli olan ve gereksiz e-postaları ayırabilme yeteneğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Mail okunduğunda bildirim alma, mailleri erteleme, tek tıkla aboneliklerden çıkma gibi güzel özellikleri sunan mail istemcisi, önemli olmayan mailleri otomatik olarak buluyor ve toplu olarak silmeniz için seçenek sunuyor. Akıllı filtreleme sayesinde okunmamış veya ek içeren maillerinizi kolayca bulabiliyorsunuz. Doğal dille arama fonksiyonu, hangi maili aradığınızı anlayarak karşınıza çıkarıyor.

Google Drive, Dropbox, Google Takvim, Todoist, iCal gibi sıklıkla kullanılan uygulamalarla entegre çalışan Canary Mail, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Ne yazık ki; Mac için gelişmiş tüm mail programları gibi ücretli.