ESET Cyber Security Pro, Mac bilgisayarınızı tüm tehditlere karşı korur. Mac için en gelişmiş güvenlik programını 30 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.
ESET Cyber Security Pro, Mac bilgisayarlar için gelişmiş koruma sağlayan güvenlik programı. Kişisel güvenlik duvarı ve ebeveyn kontrolü dahil olmak üzere etkili hepsi bir arada internet güvenliği sağlayan ESET Cyber Security Pro, kullanıcı adları, parolalar, bankacılık bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerinizi almaya çalışan kötü amaçlı sitelere karşı koruma sağlar. Mac için gelişmiş güvenlik programı arayan kullanıcılarımıza ESET Cyber Security Pro indirmelerini tavsiye ederiz. ESET Cyber Security Pro, 30 gün boyunca ücretsiz deneme süresi vermektedir.
ESET Cyber Security Pro İndir
Dünya çapında 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvendiği lider güvenlik firması ESET’in Mac kullanıcıları için geliştirdiği en gelişmiş güvenlik programı ESET Cyber Security Pro, kapsamlı güvenlik ve çevrimiçi gizlilik sunuyor.
- Antivirüs ve Casus Yazılım Önleme: Virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar dahil her türlü tehdidi ortadan kaldırır. ESET LiveGrid teknolojisi, buluttaki dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyaları beyaz listeye alır.
- Çıkarılabilir Aygıtların Otomatik Taranması: Çıkarılabilir cihazları bağlandığı anda kötü amaçlı yazılımlara karşı tarar. Tarama seçenekleri arasında Tara / Eylem Yok / Kur / Bu Eylemi Hatırla vardır.
- Ağ Bağlantıları: Ağ arayüzlerinizde neler olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Her işlem için tüm bağlantıları iletilen verilerin hızı ve miktarıyla birlikte görüntüler.
- Web ve E-Posta Taraması: İnternette gezerken HTTP web sitelerini tarar ve gelen tüm e-postaları (POP3/IMAP) virüsler ve diğer tehditlere karşı kontrol eder.
- Çapraz Platform Koruma: Kötü amaçlı yazılımların Mac’ten Windows uç noktalarına veya tam tersi yayılmasını durdurur. Mac’inizin Windows veya Linux hedefli tehditler için bir saldırı platformuna dönüşmesini engeller.
- Kişisel Güvenlik Duvarı: Güvenlik Duvarı Yöneticisi penceresini kullanarak kolayca farklı ayarlarla farklı profiller tanımlayın. Önceden tanımlanmış üç profilden (Genel / Ev / İş Alanı) güvenlik duvarı korumasının katılığını seçin. Seçilen uygulamaların, hizmetlerin veya port numaralarının tüm gelen/giden bağlantılarına izin verin/engelleyin. Aynı ağdaki tüm bilgisayar bağlantılarına ve o bilgisayarın IP adresi, adı veya alan adına göre tek bir bilgisayara yapılan bağlantılara izin verin/engelleyin. Herhangi bir IP adresinin güvenlik duvarı tarafından engellenmesini engelleyin.
- Kimlik Avı Koruması: Kullanıcı adları, parolalar, bankacılık bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerinizi almaya çalışan kötü niyetli HTTP web sitelerine karşı koruma sağlar.
- Çıkarılabilir Aygıt Kontrolü: Çıkarılabilir aygıta erişimi devre dışı bırakmanıza izin verir. Özel verilerinizin harici bir cihaza izinsiz kopyalanmasını önlemenizi sağlar.
- Ebeveyn Kontrolü: İzin verilen/engellenen ve beyaz liste/kara liste özel web sitelerine göre web sitesi kategorileri belirleyin. Önceden tanımlı profiller (Çocuk, Genç Ebeveyn) arasından seçim yapın, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ince ayar yapın. Girilen sayfalar, kategoriler, tarihler ve saatler hakkında genel bilgi alın.
- Ufak Sistem Kullanım Alanı: ESET Cyber Security Pro, yüksek bilgisayar performansını sürdürür ve donanım ömrünü uzatır.
- Sunum Modu: Sunum, video veya başka bir tam ekran uygulama açıkken rahatsızı edici açılır pencereleri engeller. Performansı ve ağ hızını en üst düzeye çıkarmak için açılır pencereler engellenir ve programlanan güvenlik görevleri ertelenir.
- Hızlı Güncellemeler: ESET güvenlik güncellemeleri ufak boyutlu ve otomatiktir; internet bağlantı hızınızı hissedilir derecede etkilemez.
- Gelişmiş Kullanıcılar için Ayarlar: İhtiyaçlarınıza uyacak kapsamlı güvenlik ayarları sunar. Örneğin; taranan arşivlerin tarama süresini ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Tek Tık Çözüm: Koruma durumu ve tüm sık kullanılan eylemler ve araçlara tüm ekranlardan erişilebilir. Herhangi bir güvenlik uyarısı durumunda çözümü tek tıkla hızlı bir şekilde bulursunuz.
- Bilindik Tasarım: Özellikle macOS görünümünü tamamlamak üzere tasarlanmış bir grafik arayüzünün keyfini çıkarın. Araçlar bölmesi görünümü son derece sezgisel ve şeffaftır ve hızlı gezinmeye olanak tanır.
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