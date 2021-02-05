ESET Cyber Security Pro, Mac bilgisayarlar için gelişmiş koruma sağlayan güvenlik programı. Kişisel güvenlik duvarı ve ebeveyn kontrolü dahil olmak üzere etkili hepsi bir arada internet güvenliği sağlayan ESET Cyber Security Pro, kullanıcı adları, parolalar, bankacılık bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerinizi almaya çalışan kötü amaçlı sitelere karşı koruma sağlar. Mac için gelişmiş güvenlik programı arayan kullanıcılarımıza ESET Cyber Security Pro indirmelerini tavsiye ederiz. ESET Cyber Security Pro, 30 gün boyunca ücretsiz deneme süresi vermektedir.

ESET Cyber Security Pro İndir

Dünya çapında 11 milyonun üzerinde kullanıcının güvendiği lider güvenlik firması ESET’in Mac kullanıcıları için geliştirdiği en gelişmiş güvenlik programı ESET Cyber Security Pro, kapsamlı güvenlik ve çevrimiçi gizlilik sunuyor.