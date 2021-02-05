ESET Cyber Security, Mac için hızlı, güçlü antivirüs programı arayanlara tavsiye edeceğim programların başında geliyor. Dünya genelinde 110 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen ESET’in ödüllü antivirüs teknolojisini içeren ESET Cyber Security, Mac için temel siber güvenlik koruması sağlıyor. ESET Cyber Security, Mac bilgisayarınızı yavaşlatmadan her kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlü güvenlik sağlıyor. Mac için en iyi antivirüs programlarından ESET Cyber Security’i 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

ESET Cyber Security İndir

ESET Cyber Security, Mac bilgisayarınızın kaynaklarını fazla kullanmaz, böylece kesintisiz olarak video izlemenin ve fotoğraflara bakmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

İnternette Daha Güvende Olun: Mac’inizi kötü amaçlı yazılımlara ve Windows için geliştirilmiş tehditlere karşı korur. Virüsler, solucanlar, casus yazılımlar dahil olmak üzere her türlü kötü amaçlı koddan uzak tutar.

Antivirüs ve Casus Yazılım Önleme: Virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar dahil her türlü tehdidi ortadan kaldırır. ESET LiveGrid teknolojisi, buluttaki dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyaları beyaz listeye alır. Kimlik Avı Koruması: Kullanıcı adları, parolalar, bankacılık bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerinizi almaya çalışan kötü niyetli HTTP web sitelerine karşı koruma sağlar. Çıkarılabilir Aygıt Kontrolü: Çıkarılabilir aygıta erişimi devre dışı bırakmanıza izin verir. Özel verilerinizin harici bir cihaza izinsiz kopyalanmasını önlemenizi sağlar. Çıkarılabilir Aygıtların Otomatik Taranması: Çıkarılabilir cihazları bağlandığı anda kötü amaçlı yazılımlara karşı tarar. Tarama seçenekleri arasında Tara / Eylem Yok / Kur / Bu Eylemi Hatırla vardır. Web ve E-Posta Taraması: İnternette gezerken HTTP web sitelerini tarar ve gelen tüm e-postaları (POP3/IMAP) virüsler ve diğer tehditlere karşı kontrol eder. Çapraz Platform Koruma: Kötü amaçlı yazılımların Mac’ten Windows uç noktalarına veya tam tersi yayılmasını durdurur. Mac’inizin Windows veya Linux hedefli tehditler için bir saldırı platformuna dönüşmesini engeller.

Mac’inizin Tüm Gücünü Kullanın: Her gün kullandığınız programlar için daha fazla güç bırakan koruma sağlar. Yavaşlama olmadan çalışın, oyun oynayın, internette gezinin. Bir dizi güvenlik özelliği, Mac’inizi fişe takmadan daha uzun süre kullanmanızı, açılır pencereler olmadan internette gezmenizi sağlar.

Ufak Sistem Kullanım Alanı: ESET Cyber Security Pro, yüksek bilgisayar performansını sürdürür ve donanım ömrünü uzatır. Sunum Modu: Sunum, video veya başka bir tam ekran uygulama açıkken rahatsızı edici açılır pencereleri engeller. Performansı ve ağ hızını en üst düzeye çıkarmak için açılır pencereler engellenir ve programlanan güvenlik görevleri ertelenir. Hızlı Güncellemeler: ESET güvenlik güncellemeleri ufak boyutlu ve otomatiktir; internet bağlantı hızınızı hissedilir derecede etkilemez.

Yükleyin, Unutun veya İnce Ayar Yapın: Mac’inizle tamamlanan tanıdık, modern arayüzün keyfini çıkarın ve varsayılan ayarlarla güçlü koruma elde edin. İhtiyaç duyduğunuz ayarları bulun ve kolayca ayarlayın, bilgisayar taramaları gerçekleştirin. Program arka planda çalışırken kesintisiz koruma elde edersiniz ve yalnızca gerektiğinde bakarsınız. Virüsler, solucanlar, casus yazılımlar dahil her türlü kötü amaçlı yazılımdan uzak durun.