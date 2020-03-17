Kate Editor

HTML kaynaklarını görüntülemek, yapılandırma dosyalarını düzenlemek, yeni uygulamalar yazmak veya başka bir metin düzenleme görevi için Kate'i tercih edin.

Kate projesi iki ana projede yer alabilir: Metin düzenleme bileşeni gerektiren, çok sayıda KDE uygulamasında kullanılan gelişmiş editör bileşeni KatePart ve MDI metin editörü olarak kullanılabilir. Ayrıca kullanıcının en sevdiği editör bileşenini seçmesine olanak tanıyan SDI editör kabuğu KWrite sunuluyor.

Kate Editör Özellikleri