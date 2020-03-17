Kate Editor MAC İçin Metin Editörüdür.
HTML kaynaklarını görüntülemek, yapılandırma dosyalarını düzenlemek, yeni uygulamalar yazmak veya başka bir metin düzenleme görevi için Kate'i tercih edin.
Kate projesi iki ana projede yer alabilir: Metin düzenleme bileşeni gerektiren, çok sayıda KDE uygulamasında kullanılan gelişmiş editör bileşeni KatePart ve MDI metin editörü olarak kullanılabilir. Ayrıca kullanıcının en sevdiği editör bileşenini seçmesine olanak tanıyan SDI editör kabuğu KWrite sunuluyor.
Kate Editör Özellikleri
- Bul & değiştir için düzenli ifade desteği
- Güçlü söz dizimi vurgulaması ve parantez eşleştirme
- Kod ve metin katlama
- Sınırsız geri alma/yeniden yapma desteği
- Otomatik girintileme
- Otomatik tamamlama desteği
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