Nessus, MacOS bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir güvenlik açığı analiz uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kurum içi ya da dışı güvenlik ihlallerini analiz ederek farklı raporlama biçimleriyle kullanıcıları haberdar eden uygulama ile daha güvende hissedebiliyorsunuz.

Sektörün yaygın olarak kullanılan zaafiyet değerlendirme çözümü olarak karşımıza çıkan Nessus, kurumunuza yönelik saldırıları geri püskürtebileceğiniz harika bir çözümdür. Sunucu/istemci modeli şeklinde çalışan program ile işlevsel özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Hızlı bir çalışma ortamı sunan program ile yüksek hızlı varlık tespiti, konfigürasyon denetimi, hassas veri tespiti ve kötü niyetli yazılım analizi özelliklerinin yanı sıra çok daha farklı özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Benzer yazılımların yanı sıra pratik bir kullanım sunan Nessus, üstün özellikleriyle de güvenlikle alakalı tüm işlerinizi halletme imkanı sunuyor. Hızlı bir çalışma ortamı sunan Nessus, güvenlikle uğraşan herkesin mutlaka denemesi gereken bir uygulamadır. Esnek yönetimi ve farklı tarama özellikleriyle de alanında uzman ya da amatör kişilere hizmet sunabiliyor. Sanallaştırma ve bulut desteğiyle de kolay bakımı yapılabilir bir ortam sunmaktadır.

Nessus uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.