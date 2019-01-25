Microsoft Office 365 indirerek Mac için Microsof Ofis programına sahip olursunuz. Mac için Microsoft Ofis programı 2019 sürüm arayanlara tavsiye ederim. Mac için Microsoft Office 2019 programından farkı; App Store güncellemeleriyle Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve OneDrive programının her zaman en yeni sürümünü kullanır, Office Mac indirme bağlantısı aramakla uğraşmazsınız. Bu Office paketi, tek seferde tüm Ofis programlarını indirmek isteyenler için ideal. 1 aylık ücretsiz Office 365 denemesi de dahil.

Apple Mac bilgisayarlarda yüklü gelen ücretsiz kullanılabilir ofis programı mevcut ancak Microsoft Office çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Şu ana kadar Office sitesi üzerinden indirilebilen Mac için Microsoft Office programı, Mac App Store’a nihayet geldi. Mac Uygulama Mağazası’ndan Microsoft Office 365 bundle indirdiğinizde hem tüm Office programlarına tek seferde erişmiş oluyor hem de güncelleme geldiği vakit uygulama mağazasından kolayca güncellemeyi indirip yeni ofis özelliklerine kavuşmuş oluyorsunuz. Office 365 Mac sürümünün Windows sürümünden hiçbir farkı olmadığını da belirteyim. Yeni, modern Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive sürümleri Mac için tasarlanmış. Türkçe dil desteği de mevcut.

Microsoft Office 365 Mac aşağıdaki programları içerir:

Microsoft Word: Belge oluşturmanızı, görüntülemenizi, düzenlemenizi, paylaşmanızı sağlar. E-postalara eklenen belgeleri görüntüleyip düzenlemenize izin verir. Microsoft Excel: Güçlü elektronik tablolar oluşturmanızı, görüntülemenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Yeni grafik türleri ve Excel Fikirler özelliğiyle verilerinizi görselleştirebilir ve eğilimler belirleyebilirsiniz. Muhasebe, denetim, finans ve diğer alanlardaki çalışmalarınızı istediğiniz kişilerle birlikte istediğiniz yerden yürütürsünüz. Microsoft PowerPoint: Sunum aracına erişmenizi sağlar. Etkileyici tasarımlar, zengin animasyonlar, sinematik hareketler, üç boyutlu modeller ve simgelerle fikirlerinizi aktarmanızı ve büyüleyici sunumlar oluşturmanızı sağlar. Microsoft Outlook: Tüm e-posta hesaplarınızı ve takvimlerinizi tek bir yerde toplar. Gelen kutunuzu takip etmeniz ve bir iş planlamanız gerektiğinde en verimli, düzenli ve bağlantılı yöntemle çalışmanızı kolaylaştırır. Microsoft OneNote: Dijital not defteriniz ancak çok yetenekli. Kesinlikle unutmamanız gereken günlük işleri takip edebilir, büyük etkinlikler planlayabilir, fikirlerinizi kaydedebilirsiniz. Microsoft OneDrive: Office 365’deki dosyalarınıza bağlanarak istediğiniz her yerden erişme, paylaşma ve birlikte çalışma kolaylığı sunar. Masaüstü, web, mobil cihazlarınızda Word, Excel ve PowerPoint dosyalarınız her zaman günceldir.