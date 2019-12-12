Opera GX, Mac için ücretsiz ve sınırsız VPN’li internet tarayıcısı. Oyunculara özel bir web tarayıcı olan Opera GX, ağ sorunları, RAM sorunları, CPU sorunları gibi yaşanan sorunlara çözüm getiren bir dizi özellik sunuyor.

Opera’ya göre insanların yüzde 14’ü macOS cihazlarda, yüzde 82’si Windows cihazlarda oyun onuyor. Yine kullanıcıların yüzde 49’u teknik sorunlar yaşıyor, yüzde 30’u ağ sorunları, yüzde 26’sı bellek sorunu, yüzde 14’ü işlemci sorunu yaşıyor. Opera GX, hem Mac hem de Windows sistemlerde yaşanan bu sorunlara çözüm sunan özellikler içeriyor. Ağ bant genişliğini sınırlandırma, CPU ve RAM kullanımını sınırlandırma gibi kaynak tüketimini azaltan özelliklere sahip olmasının yanı sıra Twitch entegrasyonu, reklam engelleyici, resim içinde resim, ücretsiz ve sınırsız bant genişliği sunan VPN gibi harika özelliklere sahip. Ayrıca yeni çıkan PC oyunları, indirime giren PC oyunları ve oyun haberlerini de takip edebiliyorsunuz. Eklenti olarak Google Chrome’da kullandığınız uzantıları da ekleyebiliyorsunuz.