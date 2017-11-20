Setapp, en iyi Mac uygulamaları tek bir yerde toplayan harika bir program. Mac App Store’a en iyi alternatif diyebileceğim programda aylık bir belli ücret karşılığında MacBook, iMac, Mac Pro veya Mac Mini bilgisayarınızda kullanmak üzere en başarılı uygulamaları alıyorsunuz. Üstelik tüm uygulamalar otomatik olarak son sürüme güncelleniyor, yükseltme ücreti vermiyorsunuz.

Apple ekosisteminin içindeyseniz yazılım tarafındaki çeşitliliği biliyorsunuzdur. Hemen her ihtiyacı karşılayan, tüm Apple cihazlarla senkronize çalışan binlerce uygulama mevcut; her geçen gün de mağazanın içeriği genişliyor. Apple, farklı kategorilerde en iyi uygulamaları öne çıkarsa da bazıları ilgimizi çekmeyebiliyor, alternatif arayışına girebiliyoruz. Setapp, bu noktada yardımcı olan bir program.

Mac App Store’da ihtiyacınıza yönelik uygulamayı bulabilmek için yorumları inceleyerek zaman kaybetmek yerine Setapp’i indiriyorsunuz. Setapp, Mac için gözde uygulamaları bir araya getiriyor. Mac App Store’da olduğu gibi uygulamalar kategori halinde sıralanıyor. Kategori üzerinden arama yapabildiğiniz gibi arama fonksiyonunu kullanarak özel bir uygulamayı da bulabiliyorsunuz. Yükleme noktasında da, Mac App Store’u açmanız gerekmiyor; direkt indirip yükleyebiliyorsunuz.

Setapp de aylık abonelik modelli (9.99 $ + vergi) çalışan bir program ancak tüm Mac uygulamalarınız her daim güncel kalıyor ve bunun için para ödemiyorsunuz.