Markafoni'yi Bir Türk İş Adamı Satın Alıyor

Sivaslı iş adamı Cafer Mahiroğlu, Markafoni'yi satın almaya çok yakın. 1 Haziran'da Türkiye'de satış faaliyetlerini durduran Markafoni sitesi, Sivaslı iş adamıyla tekrar hayat bulacak. Cafer Mahiroğlu İngiltere’nin en zengin 100 ismi arasında yer alıyor.

20 yıldır yaşamını İngiltere'de sürdüren Cafer Mahiroğlu, Armondi Tekstil’in sahibi. Markafoni gibi kapanmakta olan Selectfashion.co.uk isimli online alışveriş sitesini satın alıp canlandıran iş adamı, batık sitelere yön vermesiyle İngiltere'de popüler olmuş durumda.

Markafoni'nin şu anki sahibi Naspers Grubu ve Cafer Mahiroğlu arasında gerçekleştirilen toplantıda, Naspers Grubu, Mahiroğlu ile anlaştı. Kısa bir süre içerisinde sitenin hisseleri Cafer Mahiroğlu'na devredilecek. Ancak, Cafer Mahiroğlu'nun Markafoni için ödeyeceği para henüz bilinmiyor.

Select Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, yarın düzenlenecek Markafoni satış süreci ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında yapılacak toplantıya katılacak. Toplantıda, online alışveriş hakkında ve sitenin geleceğine dair açıklamalar yapacak olan Mahiroğlu, siteden ne beklediklerini de açıklayacak.

2008'de kurulan Markafoni şirketi, Naspers Grubu'nu Türkiye'de satış oranlarıyla tatmin edememişti.

Markafoni Kapanıyor!