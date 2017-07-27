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Microsoft, Windows 10 Hataları İçin 250 Bin Dolar Ödeyecek

microsoft

Microsoft şirketi, Windows 10'daki hataları düzeltmek için bug bounty programını genişletiyor. Microsoft, hata bulan kullanıcılara  250 bin dolara kadar olan ödüller vereceğini açıkladı.

''Güvenlik açıklarına ödül'' programı çerçevesinde kullanıcılardan güvenlik, donanım ve yazılım alanlarında hataları bulmasını isteyen Microsoft, bu programını daha da genişletiyor. Windows 8.1'in güvenlik hataları için 100 bin doların üzerinde ödeme yapan teknoloji devi, Windows 10 ve Windows Server'daki Hyper-V hataları için çok daha ciddi ödemeler yapacak.

Microsoft Hyper-V'nin hataları derecelerine göre ödüllendiriliyor. Bu alandaki hataların ödülleri, 500 ila 250 bin dolar arasında değişen ödülleri içeriyor. Windows Defender Application Guard'daki kusurlar 30 bin dolara kadar çıkarken, Microsoft'un tarayıcısı Microsoft Edge'deki kusurlar, maksimum 15 bin dolarla ödüllendiriliyor.

Bir Microsoft çalışanı bu konuda yaptığı açıklamada, "Güvenlik hataları bizim için çok önemlidir. Bulduğunuz güvenlik hatalarını bize bildirdikten sonra bunları onarmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi. Ayrıca güvenlik açıklarına ödül veren tek şirket Microsoft değil. Facebook, Google, Apple gibi büyük şirketler, sistemlerinde açık bulanları her zaman ödüllendirerek kullanıcıları bu hataları bulmaya teşvik ediyor.

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Yazar: - 27.07.2017

Microsoft, Windows 10 Hataları İçin 250 Bin Dolar Ödeyecek İçin Yorum Yaz

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