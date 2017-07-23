Microsoft'tan Hacker'lara Karşı Avukatlı Önlem

Rus hackerlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin son günlerdeki en büyük problemlerinden bir tanesi. Bu hackerların ürettiği WannaCry ve Petya gibi virüslerden en zararlı çıkan şirketlerin başında gelen Microsoft, daha geleneksel güvenlik önlemleri ile kullanıcıları koruma kararı aldı.

Rusya ordusuna bağlı istihbarat servisi GRU (Baş İstihbarat Dairesi) ile irtibatlı oldukları daha önce ortaya çıkarılan ve birçok siber saldırının arkasında isim olarak gösterilen Fancy Bear isimli hacker topluluğu ile düşündüğümüzden uzun süredir mücadele eden Microsoft'un gruba karşı siber silahlar kullanmak yerine daha geleneksel bir yolu tercih ettiği ve avukatları devreye soktuğu öğrenildi.

Bugüne kadar Fancy Bear'e karşı birkaç dava açan Microsoft'un bu hareketi her ne kadar, görünmez bir düşmana karşı yapıldığı için, kaynak ve zaman israfı gibi görünse de Redmond merkezli şirketin aklında daha şeytani bir plan var: Açılan davalarla saldırıların başladığı merkezleri tespit etmek ve dava sonucunda bu merkez domain'leri kapatmak için yasal izin almak.

Microsoft özellikle Fancy Bear tarafından başlatılan saldırılarda kullanılan ve "en zayıf nokta" olarak adlandırılan, komut ve kontrol merkezlerine ulaşan domain'leri istiyor. Saldırganlar, her saldırıda dünyanın bir başka yerindeki sunucuları kiraladıkları için, bu sunucuları kapatmak neredeyse imkansız. Bu sebeple bu sunuculara bağlanan noktaları tespit etmek ve bunları engellemek isteyen Microsoft, bu sebeple avutlar işe alarak, bu domain'leri tespit etmek ve kapatmak için resmi izin çıkarmaya çalışıyor.

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