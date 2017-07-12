Microsoft'un Görme Engellilere Yönelik Uygulaması Yayınlandı

Microsoft, geçtiğimiz günlerde prototipini tanıttığı, görme engellilere çevrelerinde yer alanları tanıtacak ve onlara dair betimsel detaylar sunacak olan uygulaması Seeing AI'i piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz yıl mart ayında düzenlenen Build isimli bir konferansta ilk kez karşımıza çıkan Seeing AI, bugün itibarıyla App Store üzerinden şimdilik sadece ABD'de iOS kullanıcıları için yayınlandı. Microsoft'tan uygulamanın yayınlandığına dair açıklamalar gelirken, Seesing AI'in Android ve diğer ülkeler için ne zaman çıkacağına dair detaylar ise bizlerle paylaşılmadı.

Uygulama çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. En ilginç özelliği ise karşınızda oturan bir insana dair bilgiler vermesi. Daha önce gördüğünüz bir kişinin yaşını ve o anki duygularını tahmin edebilen uygulama, diğer nesneler üzerinde de çalışıyor. Evde bulunan eşyaların barkodları yardımıyla onlara dair bilgileri de sesli şekilde ifade edebiliyor. Keza bir dökümanın üzerindeki yazıları da size aktarabiliyor. Seeing AI'in en yararlı özelliklerinden bir tanesi de paraları tanıyabilmesi ve çoğu banknotun benzer boyutlarda olması sebebiyle yaşanan karışıkları engelleyebilmesi.

Daha önce droner'lar, otomatik otomobiller ve benzeri elektronik aletlerde gördüğümüz nöral ağlar yardımıyla çalışan uygulama, böylece çevresinde gördüğü şeyleri anında tarayarak, onlar hakkında bilgi topluyor ve bunu kullanıcısına aktarabiliyor.

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