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Petya'nın Yaratıcıları Virüsü Kaldırmak İçin 250 Bin Dolar İstiyor!

Petya Silen Anahtar

Geçtiğimiz hafta birçok ülkeyi etkisi altına alan Petya fidye yazılımı, pek çok bireysel kullanıcıyı ve şirketi zor durumda bıraktı. Tehlike hala geçmiş değil ve çözüm önerileri de yetersiz kalıyor. Konuyla alakalı ortaya çıkan bilgiler de gerçekten korkunç. Hal böyle olunca insanlar kalıcı çözümlere muhtaç durumda. İşte bu çözüm hiç beklemediğimiz bir yerden geldi; Petya'nın yaratıcıları 250 bin dolar karşılığında kaldırma anahtarı vereceklerini açıkladı.

İnanması güç, ancak Petya'nın yaratıcıları sessizliğini bozdu. Siber saldırıdan bu yana hiçbir açıklama yapmayan hackerlar, ilk kez ilginç bir konuda açıklama yaptı. Petya'yı kaldırma anahtarını 250 bin dolar karşılığında vereceklerini söyleyen korsanlar, sanal para birimi bitcoin ile (100 bitcoin) ödeme yapılmasını talep ediyorlar. 

Kriptoyu kaldıran anahtar, tek tek dosya şifrelerinin açılmasına izin veriyor. Birilerinin satın alıp almadığını da henüz bilmiyoruz. Şimdiye kadar önemli bir bitcoin transferi bildirilmediğinden kimsenin iletişime geçmediği öngörülüyor. Sanal para biriminin değeri göz önüne alındığında, 250 bin dolara denk gelen bir transfer mutlaka fark edilecektir.

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Yazar: - 05.07.2017

Petya'nın Yaratıcıları Virüsü Kaldırmak İçin 250 Bin Dolar İstiyor! İçin Yorum Yaz

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