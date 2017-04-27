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Samsung'un Yeni Sürüş Uygulaması Sürücüleri Kazalardan Koruyacak

Samsung'un Yeni Sürüş Uygulaması Sürücüleri Kazalardan Koruyacak

Sürücülerin en büyük sorunu, yoğun ve en dikkatli olunması gereken anlarda cep telefonlarının çalarak dikkatlerini dağıtması. Ancak Samsung'un yeni otomatik cevaplama özelliği sürüş esnasında bizi bu tehlikeli angaryadan koruyor.

Sürüş esnasında çalan telefonlar ya da gelen mesajlar, dikkatimizi yoldan uzaklaştırarak mobil cihazlara yönlendiriyor. Bu durum etrafımızdaki tüm trafik akışına dahil olan yayalar ve diğer araçlar için büyük bir tehlike oluşturabiliyor. Ayrıca bir bakıma akıllı telefonlarımızla zihnimiz hep meşgul olduğunun da önemli bir işareti olarak görülüyor. Samsung bunu, hareket halindeyken otomatik olarak önceden yanıtlar gönderen "In -Traffic Replay" uygulamasıyla çözdü. Bisiklet ya da araba kullanırken, bu yeni uygulama ile telefonla ilgilenmeyi bir kenara atıp, yola odaklanmamızı sağlıyor.

Samsung'un Yeni Sürüş Uygulaması Sürücüleri Kazalardan Koruyacak

Uygulama, sürüş anında mesajlara ve aramalara "sürüş halindeyim" tamlaması ile otomatik olarak cevap veriyor. GPS uygulamaları ile bütünleşebilen bu yazılım, trafikte bizim o sırada akan trafiğe dahil olan tüm araç ve yayalara odaklanmamızı sağlıyor. "In -Traffic Replay" animasyonlarla ve sesli olarak arayan kişilere o anda trafikte olduğumuzu hatırlatıyor.  Bu uygulama şu anda Hollanda da "beta" sürümüyle kullanılıyor. Yakın zamanda küresel olarak da Samsung kullanıcılarına servis edilecek.

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Yazar: - 27.04.2017

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