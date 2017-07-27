Siber Güvenlik Uzmanı ATM'yi Para Fıskiyesine Çevirdi

Sizce sokaklardaki pek de bir işlevi olmayan bankamatikler hacklenebilir mi? Hayır diyorsanız yanılıyorsunuz, Dünyanın önde gelen bilgi güvenliği etkinliği Black Hat’de (Siyah Şapka) siber güvenlik uzmanları, bir ATM hoparlörlerinin yanındaki küçük bir kusurun makineyi nasıl bir para fıskiyesi haline getirdiğini gözler önüne serdi.





IOActive araştırmacıları, ATM üreticisi Diebold Nixdorf’un popüler Opteva ATM'lerini etkinlik sırasında hackledi. Sadece bir usb ile bunu başaran uzmanlar, içeriğinde çip veya internet bağlantısı olan herhangi bir makinenin hacklenebileceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde hoverboardların, hatta elektronik sigaraların hacklenebileceğini gösteren siber güvenlik uzmanları, özellikle küçük şeyler söz konusu olduğunda güvenliğin nasıl göz ardı edildiğini gözler önüne sermeye devam ediyor. Sanmayın ki uzmanlar bunu bir şov aracı olarak görüyor, IOActive'daki gömülü sistemler güvenlik sorumlusu Mike Davis, güvenlik açığıyla ilgili olarak Diebold Nixdorf'a defalarca ulaştığını belirtti. Hatta ATM hoparlörlerinin yanında bir güvenlik açığının bulunduğunu açıkça dile getiren Davis’e şirketten gelen cevap, güvenlik açığının kimsenin para çalmasına izin vermeyeceğini savunuyordu. Meydan okumayı kabul eden Davis, Black Hat etkinlik sahnesinde haklılığını herkesin önünde kanıtladı.

Diebold Nixdorf'un sözcüsü, saldırıya uğrayan makinenin 2008-2009 yıllarına ait olduğunu ve herhangi bir güvenlik yamasının makinede mümkün olmadığını dile getirdi. Bu yıla ait kaç makinenin sokaklarda kullanıldığını açıklamayan sözcü, “Doğru bakım ve yamayı almazsa, özellikle neredeyse 10 yaşında bir cihazın tehlike riski artar” şeklinde konuştu.

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