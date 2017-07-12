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Siber Taciz Çığ Gibi Büyüyor

siber taciz çığ gibi büyüyor

Siber taciz, neredeyse internette vakit geçiren herkesin başına geliyor. İlla ‘cinsel’ içerikli olmasına da gerek yok. Israrlı takip istekleri, trol hesapların saçma yorum ve rahatsız edici beğenileri de siber taciz içerisinde değerlendiriliyor. Üzerine filmler çekilen, dizilere konu olan bu olay artık öyle yaygınlaştı ki, araştırmalara göre Amerika’da yetişkin internet kullanıcılarının yüzde 41’i bu siber tacilerden muzdarip.

Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi’nin ülkemiz ve tüm Dünya genelinde yaptığı siber taciz araştırmalarının bir benzeri, Amerikalı araştırma merkezi Pew’den geldi. 4 binden fazla internet kullanıcısıyla yapılan deney sonucu, katılımcıların yüzde 66’snın tacize uğrayan birini tanıdıkları, yüzde 18’inin çok ciddi tacize uğradığı ortaya çıktı. Anket 2014’te yapıldığında siber taciz oranı yüzde 35 iken 3 sene içerisinde bu oranının yüzde 41’e ulaşması araştırmacıların dikkatinden kaçmadı.

Siber tacizin çığ gibi büyümesinin en önemli sebebi, başımıza geldiğinde şikayet etmekten kaçınmamız. Yakışıksız mesaj, abartılı takip isteklerinde kullandığınız sosyal medya uygulaması içerisinden, bu sorunlu hesabı şikayet edebileceğinizi unutmayın.

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Yazar: - 12.07.2017

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