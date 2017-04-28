Superonline’da AKK’sız Plantin Dönemi

Evde internete bağlamadığımız bir buzdolabının kaldığı devrimizde, kullanılan internette cihaz sayısıyla doğru orantılı olarak artış gösterdi. Adil Kullanım Kotası (AKK) da boynumuzu büken uygulamalarının ilk sırasına yerleşti. Turkcell Superonline Platin Paket ile AKK’sız 25 megabit Fiber ev interneti ayda sadece 89TL.

Peki nedir AKK’sız yaşam? Ay sonunda internetin can çekişmemesi, ayın ilk günü internetinizin hızı neyse, son günü de aynı hızda internete sahip olabilmek demek. 25 megabit hızla internet imkanı sunan Platin Paket’in ücretine modem ve kurulumu da dahil.

AKK uygulamasının 2018’de ortadan kalkacağı haberini veren Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Turkcell olarak abonelerimizin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerimizi çıkarma kararı aldık. Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

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