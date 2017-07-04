Uçuşlarda Uygulanan Tablet Yasağı 'Tomografi Cihazı' Sayesinde Kalkacak

ABD, Dizüstü Yasağında Geri Adım Atıyor başlıklı haberimizde ABD’nin Türkiye’den kalkan uçaklara elektronik eşya almamasına ilişkin yasaktan çeşitli önlemler sonucu geri dönüleceğini duyurmuştuk. Bu konuda alınan başlıca önlem ortaya çıktı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kararıyla ithal edilen tomografi cihazı sayesinde, bu yasağın kalkacağı belli oldu.

Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda yolcuların yaygın bir şekilde kullandığı tabletlerin uçağa alınmaması yolcuları epey rahatsız ediyordu. ABD’nin Türk Hava Yolları ve Atatürk Havalimanı’na yönelik uyguladığı bu elektronik eşya yasağının önüne, katı ve sıvı patlayıcıları anında tespit edebilen tomografi presipli cihaz ile geçilecek.

ABD menşeili L3 Güvenlik Sistemleri Şirketi tarafından geliştirilen bu cihaz, doğal olarak ABD Güvenlik İdaresi tarafından onaylı. Dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş bu cihaz, Hollanda’nın Schippol, Singapur’un Changi ve Güney Afrika’nın Johannesburg Havalimanları’nda da kullanılıyor.

Kısa süre içinde yaptığı detaylı taramayla katı ve sıvı halde hazırlanmış patlayıcı düzenekleri tespit edebilen cihaz, patlayıcı tespit etmesi halinde hemen alarm veriyor. Ayrıca nesnelerin görüntüsünü üç boyutlu olarak ekrana yansıtan cihazın dokunmatik ekranıyla görüntüleri büyütmek ve döndürmek de mümkün oluyor. ABD’li yetkililerin yarın yapacakları denetimin ardından uçaklardaki elektronik eşya yasağının tarih olması bekleniyor.

ABD, Dizüstü Yasağında Geri Adım Atıyor

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