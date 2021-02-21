İstanbul'da UFO Görüldü, Xiaomi Araba Üretecek - Teknoloji Haberleri #133​

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- 00:11 NASA'nın Aracı Perseverance Mars'tan İlk Fotoğrafları Gönderdi.
- 00:57 Türkiye uzay programını açıkladı.
- 01:16 İstanbul'da UFO Görüntüsü Çekildiği İddia Ediliyor
- 01:41 Harvard Profesörünün Uzaylı İddiası Hakkında Yeni Gelişme!
- 02:35 Uzaydan İnternet Sunan Starlink Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı!
- 03:59 Bir Twitch Yayıncısı uyuyarak 16.000 Dolar kazandı.
- 04:05 İnsan vücudunu bataryaya çeviren teknoloji geliştirildi.
- 05:04 Sıcak çikolata içenler daha zeki.
- 05:42 Xiaomi'den Otomobil Geliyor İddiası.
- 06:09 Huawei CEO'su En İyi Telefonun Hangisi Olduğunu Açıkladı.
- 06:40 Apple Store Malatya Geliyor!
- 07:13 1 Milyar Kez İndirilen Bu Android Uygulaması Tehlike Saçıyor!
- 07:36 Kadınlar Zihin Okumada Erkeklerden Daha İyi.
- 08:09 Apple'dan iPhone 13 İçin Always on Display Hamlesi.
- 08:58 Rekabet Kurulundan WhatsApp Kararı Geldi!
- 09:38 Bu Resimde Kaç Renk Var? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Fotoğraf
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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