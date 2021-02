Apple'dan iPhone 13 İçin Always on Display Hamlesi

iPhone 13'te Always on Display olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Android cihazlarda görmeye alıştığımız Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği sayesinde saati, pil göstergesini ve bildirimleri görmek için ekranı açmaya gerek kalmıyor.

2021 model iPhone serisinde Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğinin varlığına işaret eden söylentiler ortaya çıktı.

iPhone kullanıcıları, akıllı telefonlarının ekranına sık sık göz atmaya alışkın olmalı. Apple, 2007'den beri akıllı telefonlarında bildirimlerin kapalı ekranda görüntülenmesine izin veren bir bildirim LED'i sunmuyor. Ancak isterseniz Apple Watch sayesinde telefondan gelen bildirimleri doğrudan bileğinizde görebilirsiniz.

iPhone 13'te Her Zaman Açık Ekran olacak iddiası

Bir süredir yeni iPhone 13 modellerinde Always on Display modu olacağı iddia ediliyordu. Max Weinbach ve EverythingApplePro'nun verdiği bilgilere göre, yeni iPhone modelleri Always on Display moduna sahip olacak. iPhone 13 modelleriyle birlikte ekranda saat, pil seviyesi ve bildirimler yer alacak. Yeni gelen bildirimler bir süre görünüp olup tekrardan ekrandan kaybolacak.

Apple, Her Zaman Açık Ekran modu için Retina ekran kullanmak istiyor olsa da bu mümkün değil gibi gözüküyor. Her Zaman Açık Ekran için değişken yenileme hızına sahip LTPO OLED panelinin kullanılmasını gerekiyor. Bu noktada Samsung'un 120Hz LTPO ekranlarının kullanılacağı ve enerji tasarrufu yaşanabileceği öne sürülüyor.

Tüm bu iddialara ek olarak EverythingApplePro'nun videosu, bu yıl genel tasarım değişikliklerinin minimum düzeyde kalacağını belirtti. Ancak iPhone 13 Pro'nun mat arka yüzünün "rafine" yüzeye sahip olacağı ve böylece daha rahat tutulabilir olacağını iddia etti:

“Mat arka kısım rafine yüzeye sahip olacak. Yani 2021 iPhone'larda, biraz daha rahat tutuşa imkan tanıyan bir dokuya yer verilecek. Bu, Pixel serisindeki gibi yumuşak mat yüzeye benzetilebilir."

iPhone 13 kamerası en iyisi olmak için geliyor

Ayrıca geçtiğimiz dönemdeki bir iddiaya göre tüm iPhone 13 modellerindeki ultra geniş açılı sensörler f/1.8 diyaftam açıklığı ile gelecek. Ufak bir kıyaslama olması adına güncel modellerdeki ultra geniş açılı lenslerde f/2.4 diyafram açıklığı bulunuyor.

Bu noktada elimizdeki sızıntılar kapsamında iPhone 13 modellerinde aşağıdaki gibi bir yapılandırma bekliyoruz: