Xiaomi'den Otomobil Geliyor İddiası: Yanlış Okumadınız

Xiaomi kendi otomobilini üretmek istiyor iddiası ile gündemde. Yeni gelen bir rapora göre, Xiaomi kendi otomobilini üretmek istiyor. Teknoloji devleri otomotiv sektörüne yöneliyor. Apple ve Huawei'nin ardından Xiaomi'nin de kendi otomobilini çıkartmak istediği aktarılıyor.

Xiaomi Kendi Otomobilini Üretmek İstiyor

iFengNews raporuna göre, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kendi arabasını yapmayı planladığını ve bunu stratejik bir karar olarak gördüğü söyleniyor. Yine rapora göre, Xiaomi'nin henüz yol haritası belirlemediği ve ayrıntıların netleşmediği belirtiliyor.

Kaynaklar ayrıca birçok değişken olduğunu ve hiçbir şeyin sabit olmadığını iddia etmekte. Konuya aşina olan bir kişiye göre, proje doğrudan akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Kurucusu ve CEO'su Lei Jun tarafından yönetilecek. Şirkete konu hakkında detaylar soruldu ancak yanıt verilmedi.

2013 yılında Xiaomi CEO'su Lei Jun, Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmek için ABD'yi iki kez ziyaret etmişti ve şimdi otomotiv sekötüne olan ilgisi artmış gibi görünüyor. Rapor, akıllı telefon pazarı durgunlukla karşı karşıya kaldıkça çeşitliliğin geldiğini de eklemekte. Elektrikli akıllı araç pazarında bir artış görüldüğü de söylenmekte.

Henüz bilgiler çok yeni olduğu için detaylar gelmiş değil. Xiaomi tarafından bir açıklamanın yapılıp yapılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Sizler Xiaomi'nin otomobil üretmek istiyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi otomobil çıkarsa alır mıydınız? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Apple da Kendi Otomobilini Üretmek İstiyor

Geçtiğimiz dönemde gelen sızıntılara göre Apple da kendi elektrikli otomobili için çalışmalar yapıyor. Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti.

Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.