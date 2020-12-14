Adres Kodu, ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013’ten itibaren zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve daha birçok işlemde kullanılmaya başlanan Adres Kodu artık genel olarak kullanılıyor. Türkiye’nin yeni adres sistemi Adres Kodu ile kargo şirketlerinden devlet kurumlarına okullara açık adres istenen her yerde bu sistem kullanılacak. Peki, adres kodu sorgulama nasıl yapılacak?

Adres Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adres Kodu Sorgulama adımlarına geçmeden önce Adres Kodu nedir? Adres Kodu e-Devletten mi öğreniliyor? bundan bahsedelim. Adres Kodu evlerin T.C. kimlik numaraları olarak düşünülebilir. Normalde bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken gönderim yeri istendiğinde açık adresimizi tek tek mahalle adı, sokak numarası, daire no vs. seçerek girmek zorunda kalırız. Adres kodu bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor; adresinizi girmeniz gereken yerlere adres kodunuzu vermeniz yeterli oluyor. Henüz test aşamasında olan sisteme özel kargo şirketleri de dahil edilmiş durumda. Adres kodlarına e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilecek. Adres değişikliği yaparsanız aynı kodu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Adres Kodu almanın, Adres Kodu sorgulamanın farklı yolları mevcut. E-Devlet üzerinden adres kodunuzu öğrenebilir, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinden T.C. kimlik numaranız ve doğrulama işlemlerinin ardından cep telefonunuza adres kodunun gelmesini sağlayabilir, cep telefonunuzdan mesaj göndererek T.C. kimlik numaranıza kayıtlı olan telefonunuza adres kodunuz gönderiliyor.

Adres Kodu sorgulama şu anda Dask sitesi üzerinden yapılabiliyor. Adres kodunu öğrenmek istediğiniz adresi girerek belirttiğiniz adrese ait adres kodunu 5 adımda kolayca öğrenebilirsiniz. İşte Adres Kodu öğrenme adımları;

adımda “Adres kodunu öğren”i seçin. adımda adrese ait il/ilçe ve mahalle bilgilerini girin. adımda adrese cadde/sokak/bulvar/meydan seçin. adımda bina seçin. adımda kapı ve daire seçin.

Adresinizin yanında adres kodu görünecektir!