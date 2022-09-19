Steam'in en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Kinguin, kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük dijital oyun dağıtım platformlarından bir tanesi olan Kinguin, birbirinden yeni oyunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen şirketlerinin birbirinden güzel oyunlarını cazip fiyat etiketleri ile oyunculara sunan Kinguin platformu, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde de oldukça popüler bir noktada yer alan ünlü oyun dağıtımcısı, her gün milyonlarca ziyaretçi çekiyor. Futbol oyunlarından fps oyunlarına, simülasyon oyunlarından aksiyon oyunlarına kadar pek çok kategori de oyuna ev sahipliği yapan platform, yakında Steam'e tahtından edecek gibi görünüyor.

Kinguin Özellikleri

Oyun dağarcığını düzenli olarak genişletme,

Sade ve şık bir tasarım,

Hızlı alışveriş,

Özel günlerde özel indirimler,

Oyun, program vs hızlı ulaşım,

Bilgisayar ya da konsol oyunları oynayıp Kinguin.net'i duymamak imkansız neredeyse. Yıllardır konsol ve bilgisayar platformu için oyunlar ve programlar dağıtan platform, zamanlı milyonlara ulaşarak günümüze kadar geldi. Ülkemizdeki oyuncular tarafından da yakından tanıdan Kinguin, her yıl çeşitli indirimler ile onlarca farklı oyunu cazip fiyat etiketleri ile oyunculara sunuyor. Oldukça şık ve sade bir web sitesine sahip olan platform her kesimden kullanıcıya hitap eden içeriklere sahip. Yeni bir futbol oyunu, yeni bir RPG oyunu ya da yeni bir program duyurulduktan kısa bir süre sonra Kinguin bünyesinde sergilenmeye başlıyor. Kullanıcılarına güvenli deneyimin yanı sıra hızlı ulaşılabilirlikte sunan platform kitlesini artırmaya da devam ediyor. Basit bir kullanıma sahip olan oyun ve program platformu büyümeyi de ihmal etmiyor.

Kinguin İndir

Kinguin'in indirilebilir herhangi bir uygulaması bulunmuyor. Resmi web sitesi aracılığı ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren oyun ve program dağıtım platformu her geçen gün bünyesindeki oyun ve programlar arasına yenilerini eklemeye devam ediyor. Steam'in en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak görülen Kinguin, edindiği yeni kullanıcılar sayesinde Steam'i yakında tahtından edecek gibi görünüyor.