Android Messages (Mesajlar) web uygulaması, bilgisayardan kısa mesaj atmak, sms göndermek isteyen kullanıcıların tercih edilebileceği ücretsiz servis. Google’ın Türkçe dil ve koyu tema desteğiyle gelen Mesajlar web uygulaması, temel özelliklere sahip.

Android telefon üreticilerinin bazı cihazlarında varsayılan olarak kullandığı mesajlar uygulaması Android Messages Türkçe adıyla Android Mesajlar, Apple’ın iMessage uygulamasına benzer özellikler sunuyor. SMS, MMS göndermek dışında cihazın varsayılan mesaj uygulamasının desteklemediği özellikleri (fotoğraf ve video paylaşma, kablosuz ağ/hücresel üzerinden mesaj gönderme, konum bilgisi paylaşma, emoji gönderme gibi) getirmesiyle tercih ediliyor. Android Mesajlar web uygulaması ile de bu özelliklerin çoğunu bilgisayarınızdan kullanma şansına sahip oluyorsunuz.

Bilgisayardan SMS Gönderme/Kısa Mesaj Atma:

Koyu (dark) ve açık tema ile kullanılabilen Android Messages web uygulaması ile bilgisayardan kısa mesaj göndermek, SMS atmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle: