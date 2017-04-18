WhatsApp'a Çok Önemli 2 Güncelleme Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni 2.17.130 beta sürümünü ilk olarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile kullanıcıları için paylaşacak. Bu denemeler daha sonra tüm platformlarda güncellenecek.

Whatsapp, bu yeni sürümünde güncellemesi ile kullanıcıların telefon numaralarını değiştirdikleri zaman anında bunu kontaklara bildirecek. Telefon numarasını değiştiren WhatsApp kullanıcıları, bunu uygulama üzerinden rehberinde ekli olan diğer kullanıcılara haber verebilicekler. WhatsApp uygulamasını kullanmak istediğiniz yeni numarayı otomatik olarak gruplarınıza aktarmanın yanı sıra, üç seçenekten birini seçebilme şansınız da var. Yeni numaranızı, tüm kişilerinize veya yalnızca sizin daha önce görüştüğünüz kişilere göndermeyi de seçmeniz mümkün. Bir diğer seçenek de eğer isterseniz, yeni numaranızı kimseyle paylaşmayabileceksiniz.

Gelecek olan yeni bir özellik de kullanıcıların lokasyonlarının gerçek zamanlı olarak görülebilecek olması. Ancak bu özellikler uygulamayı güncellediğiniz anda aktif olduklarından, ayarlar menüsüne giderek bu seçeneklerin kapatılmaları gerekiyor. Bu iki yeni özellik, Windows 10 ve Windows Phone platformundan kısa bir süre sonra Android ve iOS platformlarına da sunulacak.

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