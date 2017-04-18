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WhatsApp'a Çok Önemli 2 Güncelleme Geliyor

WhatsApp Yakında Yapacağı Yenilikleri İlk Windows Üzerinde Deniyor

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni 2.17.130 beta sürümünü ilk olarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile kullanıcıları için paylaşacak. Bu denemeler daha sonra tüm platformlarda güncellenecek.

Whatsapp, bu yeni sürümünde güncellemesi ile kullanıcıların telefon numaralarını değiştirdikleri zaman anında bunu kontaklara bildirecek. Telefon numarasını değiştiren WhatsApp kullanıcıları, bunu uygulama üzerinden rehberinde ekli olan diğer kullanıcılara haber verebilicekler. WhatsApp uygulamasını kullanmak istediğiniz yeni numarayı otomatik olarak gruplarınıza aktarmanın yanı sıra, üç seçenekten birini seçebilme şansınız da var. Yeni numaranızı, tüm kişilerinize veya yalnızca sizin daha önce görüştüğünüz kişilere göndermeyi de seçmeniz mümkün. Bir diğer seçenek de eğer isterseniz, yeni numaranızı kimseyle paylaşmayabileceksiniz.

WhatsApp Yakında Yapacağı Yenilikleri İlk Windows Üzerinde Deniyor Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni 2.17.130 beta sürümünü ilk olarak Windows Phone ve Windows 10 Mobile kullanıcıları için paylaşacak. Bu denemelerde sonra yenilikler tüm platformlarda güncellenecek. Whatsapp, bu yeni sürümünde güncellemesi ile kullanıcıların telefon numaralarını değiştirdikleri zaman anında bunu bildiriyor. Telefon numarasını değiştiren WhatsApp kullanıcıları, bunu uygulama üzerinden rehberinde ekli olan diğer kullanıcılara haber verebiliyorlar. WhatsApp uygulamasını kullanmak istediğiniz yeni numarayı otomatik olarak gruplarınıza aktarmanın yanında, üç seçenekten birini seçebilme şansınız da var. Yeni numaranızı, tüm kişilerinize veya yalnızca sizin daha önce görüştüğünüz kişilere göndermeyi de seçmeniz mümkün. Bir diğer seçenek de eğer isterseniz, yeni numaranızı kimseyle paylaşılmayabileceksiniz. Gelecek olan yeni bir özellik de kullanıcıların lokasyonlarının gerçek zamanlı olarak görülebilecek olması. Ancak bu özellikler uygulamayı güncellediğiniz anda aktif olduklarından, ayarlar menüsüne giderek bu seçeneklerin kapatılmaları gerekiyor. Bu iki yeni özellik, Windows 10 ve Windows Phone platformundan kısa bir süre sonra Android ve iOS platformlarına da sunulacak.

Gelecek olan yeni bir özellik de kullanıcıların lokasyonlarının gerçek zamanlı olarak görülebilecek olması. Ancak bu özellikler uygulamayı güncellediğiniz anda aktif olduklarından, ayarlar menüsüne giderek bu seçeneklerin kapatılmaları gerekiyor. Bu iki yeni özellik, Windows 10 ve Windows Phone platformundan kısa bir süre sonra Android ve iOS platformlarına da sunulacak.

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin Mesajlaşma Uygulaması

Whatsapp'a Sonunda 'Mesajı Geri Alma' Özelliği Geliyor

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Yazar: - 18.04.2017

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