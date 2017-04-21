Windows 10 Büyük Güncellemelerini Artık Eylül Aylarında Yapacak

Windows 10 Creators güncellemesi resmen birçok PC'ye gelmiş durumda. Hala güncellemeyi alamamış olanların birkaç gün daha sabretmesi yeterli olacak. Ancak Microsoft, hep bahar aylarına denk getirdiği Windows 10 büyük güncellemeleri için yeni bir servis planı açıkladı.

2017 Eylül ayında bir büyük güncelleme daha yapacağını söyleyen Microsoft, bundan böyle bu tür majör güncellemeleri 2 yılda bir sonbahar aylarında yapacağını açıkladı. Elbette bu durum, aralarda yapılan kümülatif ve güvenlik güncellemeleri için geçerli olmayacak. Bu servis edilen standart güncellemeler sürekliliğini koruyacaklar.

Bu güncelleme planı Windows 10 ve Office 365 ProPlus için geçerli olacak. Eylül ayında yapılacak ilk güncellemelerin hepsi yine ilk olarak Windows Insider programına dahil olan kullanıcılara sunulacak. 2018 yılında yapılacak büyük güncellemenin adı henüz resmi olarak konulmasa da Microsoft, bu servis edilecek güncellemenin Redstone 3 olabileceğini fısıldıyor.

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