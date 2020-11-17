AdGuard VPN, Google Chrome internet tarayıcısı için VPN uzantısıdır.
AdGuard VPN, Google Chrome için VPN uzantısıdır. Windows PC, Android telefonlarda en çok indirilen reklam engelleme uygulaması AdGuard’ın yaratıcılarına ait olan VPN programı ile internette anonim olarak ve özgürce gezinebilirsiniz. Yukarıdaki AdGuard VPN İndir butonuna tıklayarak ücretsiz olarak VPN eklentisini Chrome tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.
AdGuard VPN Chrome İndir
AdGuard VPN, ünlü reklam engelleyicinin geliştiricilerinden çevrimiçi güvenliğiniz için en iyi ücretsiz çözümdür. Bağlantınızı şifreler, IP adresinizi ve ziyaret ettiğiniz web sitelerini (internet servis sağlayıcınız dahil) gizler ve webde anonim gezinmenizi sağlar. Konumuzu gizler ve coğrafi olarak kısıtlanmış internet siteleri veya içeriklerin trafik sınırlaması olmaksızın engelini kaldırır.
Herhangi bir modern VPN’in sahip olduğu tüm özellikleri tamamlayan AdGuard VPN, diğer AdGuard ürünleriyle entegredir ve izleyiciler ve zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar. AdGuard VPN Chrome tarayıcınıza indirin, güvenle sörf yapın!
- Gelişmiş Gizlilik Koruması: Verilerinizi bilgisayar korsanlarından korur, kimlik hırsızlığını önler ve herhangi bir izleyicinin sizi takip etmesini engeller. AdGuard, konumunuzu gizli tutar, IP adresinizi değiştirir, gönderilen her bilgiyi şifreler ve trafiğinizin gizlice gözetlenmesini imkansız hale getirir. Kimliğinizi çevrimiçi olarak kolayca gizleyebilir, bilinmeyen ağlara bağlanırken WiFi güvenliğini sağlayabilir ve online alışverişi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.
- Web Siteleri ve İçeriklerinin Engelini Kaldırma: Konumunuzun ne olduğu önemli değildir, bölgenizde kullanılamayan içerikleree dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. YouTube, Netflix, HBO ve diğer akış platformlardaki videoları izleyebilir; Spotify, BBC iPlayer, Pandora ve diğer ses akış hizmetlerinde müzik dinleyebilir; Twitter, Instagram, Snapchat, Skype ve diğer mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarına sorunsuzca girebilirsiniz. Ülkelere özel kampanyaları, indirimleri, teklifleri görme şansına da sahip olursunuz. Güvenlik duvarını atlayabilir ve sansür nedeniyle engellenen web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
- Hızlı ve Sınırsız Trafik: AdGuard VPN, sayfa yükleme sürelerinizin düşük kalmasını, indirme hızınızın da yüksek olmasını sağlar ve trafik sınırlaması yoktur.
- Günlük Kayıt Tutmama Politikası: İnternette gezinirken verileriniz toplanmaz veya depolanmaz.
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