AdGuard VPN, Google Chrome için VPN uzantısıdır. Windows PC, Android telefonlarda en çok indirilen reklam engelleme uygulaması AdGuard’ın yaratıcılarına ait olan VPN programı ile internette anonim olarak ve özgürce gezinebilirsiniz. Yukarıdaki AdGuard VPN İndir butonuna tıklayarak ücretsiz olarak VPN eklentisini Chrome tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.

AdGuard VPN Chrome İndir

AdGuard VPN, ünlü reklam engelleyicinin geliştiricilerinden çevrimiçi güvenliğiniz için en iyi ücretsiz çözümdür. Bağlantınızı şifreler, IP adresinizi ve ziyaret ettiğiniz web sitelerini (internet servis sağlayıcınız dahil) gizler ve webde anonim gezinmenizi sağlar. Konumuzu gizler ve coğrafi olarak kısıtlanmış internet siteleri veya içeriklerin trafik sınırlaması olmaksızın engelini kaldırır.

Herhangi bir modern VPN’in sahip olduğu tüm özellikleri tamamlayan AdGuard VPN, diğer AdGuard ürünleriyle entegredir ve izleyiciler ve zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar. AdGuard VPN Chrome tarayıcınıza indirin, güvenle sörf yapın!