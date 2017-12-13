AMD Radeon Software Adrenalin Edition, eğer AMD marka bir ekran kartı kullanıyorsanız ekran kartınızı en yüksek performans ile kullanmanızı, ekran kartlarınızın bütün özelliklerinden faydalanmanızı sağlayan sürücüler.

Bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz AMD ekran kartı sürücüleri, Adrenalin Edition adlı yeni sürümüyle birlikte birçok yeni özellik kazanıyor. Bu özelliklere kısaca göz atalım:

Radeon Overlay

Radeon Overlay adlı yeni AMD oyun içi arayüzü sayesinde ekran kartınızın ayarlarını oyunlardan çıkmadan değiştirebiliyor, Radeon Chill, Frame Rate Target Control (FRTC), Radeon FreeSync, Radeon ReLive video kaydetme ve video yayınlama özelliği gibi diğer AMD özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Bu arayüzü açmak için Alt + R tuşlarını kullanabilirsiniz.

AMD Link Mobil Uygulaması ile Entegrasyon

AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte yayınlanan AMD Link mobil uygulaması sayesinde telefon veya tabletinizi kullanarak oyun performansınızı görüntüleyebiliyor, mobil cihazlarınız üzerinden video kaydını veya video yayınını başlatabiliyorsunuz. Android ve iOS platformları için yayınlanan AMD Link'i indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Radeon Wattman

Bu yeni özellik sayesinde ekran kartınızın voltajını, çekirdek hızını, fan hızını ve sıcaklığını istediğiniz değerlere çekebilirsiniz. AMD Wattman, özellikle ısınma problemi yaşayan ve düşük batarya ömrüne sahip olan taşınabilir bilgisayarlarda kullanışlı olacaktır.

Enhanced Sync

Oyunlardaki görüntülerde yırtılma ve dezenformasyonu ortadan kaldıran ve V-Sync ayarını kapatarak oyunları çok daha akıcı bir şekilde oynamanızı sağlayan bir teknolojiydi. AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte bu teknolojiye Vulkan API altyapısını kullanan oyunlar ve çoklu ekran kartları, AMD Eyefinity teknolojisi, GCN mimarisine sahip ekran kartları da destekleniyor.

Radeon ReLive

Oyuncuların oyunlardan ekran görüntüsü ve videolar kaydetmelerine, yakaladıkları videoları yayınlamalarına yardımcı olan ReLive AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte sohbet desteğine de sahip oluyor. Bu sayede YouTube, Twitch ve Facebook gibi kanallardan yayın yaparken sohbeti takip edebiliyor, takipçilerinizle iletişime geçebiliyorsunuz.

Radeon Chill

AMD Radeon Software Adrenalin Edition ile birlikte oyunlardaki kare hızınızı belli bir seviyede sabitleyerek güç tasarrufu yapmanıza, fan sesini ve sıcaklığı düşürmenize yardımcı olan Radeon Chill özelliğinin sunduğu destek genişletiliyor. Artık Vulkan altyapısına sahip oyunlarda da Radeon Chill'i kullanabiliyorsunuz.