Apex Legends, Titanfall ve Titanfall 2 oyunlarıyla tanıdığımız Respawn Entertainment tarafından yapılan, son zamanların popüler türlerinden Battle Royale tarzında olan bir oyundur.

Call of Duty serisini Call of Duty yapan Infinity Ward'dan ayrılan geliştiricilerin kurdukları Respawn Entertainment, eski FPS türünü yenilenerek tekrar ortaya çıkarmak için Titanfall serisini yapmışlardı. İçerisinde devasa robotlar, çift zıplama, duvarda gezinme gibi ilginç detaylar barındıran oyun oldukça beğenilmiş ve Titanfall 2 piyasaya sürülmüştü.

Apex Legends ise Titanfall evreninde geçen bir tür Battle Royale oyunu olarak ön plana çıkıyor. Buna rağmen Apex Legends'da Titanfall'da görmeye alıştığımız devasa robotlar Titan'lar, çift zıplama ve duvarlarda gezme gibi detaylar yer almıyor. Titan denilen robotlar oyunda yer almasına karşın Apex Legends, kendine bir hava yakalamayı başarmış durumda ve buna uygun olarak oyuncularla ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıdaki tanıtım videosundan alabilirsiniz.

Apex Legends sistem gereksinimleri

Minimum sistemleri

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core Processor

RAM: 6GB

GPU: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700

GPU RAM: 1 GB

HARD DRIVE: Minimum 30 GB of free space

Önerilen sistem gereksinimleri