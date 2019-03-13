Ashampoo ActionCam uygulaması ile aksiyon kameralarınızdan çektiğiniz videoları düzenleyebilirsiniz.

Aksiyon kameraları ve drone’lar ile çekilen görüntüler, genellikle titremeler ve mercek bozulmaları gibi sorunlara neden olabiliyor. Videolarınızın daha kaliteli ve stabil bir şekilde olmasını istiyorsanız, Ashampoo ActionCam uygulaması ile gelişmiş düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Renk ve kontrast ayarlarını optimize ederek video kalitesini artırabileceğiniz Ashampoo ActionCam uygulamasında, videolarınızı en iyi netlik ve aydınlık ayarlarına getirebilmeniz de mümkün.

Video kırpma, birleştirme, döndürme gibi temel araçları da kolaylıkla kullanabileceğiniz Ashampoo ActionCam uygulaması, birden fazla video için toplu işleme özelliği de sunuyor. Oynatma hızları değiştirme, hazır ayarlar ve çok daha fazlasını sunan Ashampoo ActionCam uygulamasını Windows işletim sistemli bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri