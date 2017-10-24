Ashampoo PDF Free, Windows işletim sistemli bilgisayar kullanıcısı olarak ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi PDF oluşturma ve düzenleme programı.

Tüm PDF standartlarını desteklemesi, PDF dosyalarını güvenli şekilde açması, PDF belgesindeki önemli metinlerin bulunmasını kolaylaştıran entegre belge arama fonksiyonu sunması, PDF belgesine ek içerik eklemeye izin vermesi, form doldurma desteği gibi güzel özelliklerin tümünü ücretsiz olarak veren kolay kullanımlı ve hızlı çalışan tek PDF programı diyebilirim. PDF belgelerini açmak, düzenlemek ve oluşturmak için hızlı bir program arıyorsanız Ashampoo’nun yeni PDF programına bakmanızı tavsiye ederim.

İngilizce dil desteğiyle gelmesine karşın basit, klasik tasarlanmış kullanıcı arayüzüyle hem iş hem de ev kullanıcılarının rahatlıkla kullanabileceği ücretsiz PDF oluşturucu ve düzenleyici Ashampoo PDF Free, yazdırmayı destekleyen herhangi bir Windows programından PDF’ler oluşturmanıza imkan tanıyan sanal bir yazıcı sürücüsüyle birlikte geliyor.

Ashampoo PDF Free Özellikleri: