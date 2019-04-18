Ashampoo PDF Pro 2, PDF belgeleri oluşturmak, dönüştürmek, düzenlemek, birleştirmek ve korumak için ihtiyacınız olan her şeye sahip bir PDF editörü. Güçlü PDF yazılımı arayanlara tavsiye ederim.

Tüm cihazlarda okunabilen mükemmel PDF belgeler oluşturma, PDF’leri Word belgeleri kadar kolayca düzenleme, PDF belgelerini şifre ile koruma, kolayca doldurulabilir PDF formlar oluşturma, PDF belgeleri düzenlenebilir metne dönüştürme, PDF belgelere yorum ekleme ve önem yerleri vurgulama, çizim ekleme ve daha birçok özelliğe sahip olan evrensel PDF editörü, ücretsiz deneme sürümüyle geliyor.

Windows PC kullanıcıları için birçok ücretsiz PDF programı mevcut ancak Ashampoo’nun PDF düzenleyicisi PDF Pro 2 kadar fazla özellik sunan yok. PDF belgelerini yönetmek ve düzenlemek için eksiksiz bir çözüm diyebilirim. Etkileşimli formlar oluşturup düzenleme, İki PDF dosyasını yan yana karşılaştırma, PDF belgenin herhangi bir bölümünden ekran görüntüsü alma, PDF’e eklenen (gömülü) görüntüyü düzenleme, Bates numaralandırma, Belgelerdeki renkleri bulup değiştirme, PDF’leri daha küçük belgelere ayırma, Metin formatlama, Belge yazı tiplerini değiştirme, Birleştirilmiş düzenleme modu (görünüm, yorum ve düzenle bir arada), açılmayan PDF belgelerini onarma, PDF belgesini Word, Excel ve diğer formatlara dönüştürme, PDF belgeleri 128-bit AES şifrelemeyle koruma (açma, düzenleme, yazdırma, metin çıkarmaya karşı koruma ve hassas bilgileri kalıcı olarak karalama) ve daha birçok ücretsiz PDF düzenleyicilerde olmayan özelliklere sahip olan Ashampoo PDF Pro 2, Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemli tüm bilgisayarlarda çalışıyor.