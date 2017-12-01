Autobahn Police Simulator 2 oyunculara bir polis yerine geçerek kanunun yılmaz bekçisi olma imkanı veren bir simülasyon oyunu.

Oyuncuları Avrupa'nın en çok hız yapılan otoyoluna konuk eden bir polis oyunu olan Autobahn Police Simulator 2'ye başlarken kendi kahramanımızı yaratabiliyoruz. Kahramanımızı yarattıktan sonra polislik kariyerimizde bize verilen görevleri yaparak kanunu uygulamaya ve yükselmeye çabalamaktayız. Oyuna bir polis karakolunda başlıyoruz ve buradan görevleri alarak yola çıkıyoruz. Görevleri tamamladıkça bu karakolu geliştirebiliyor, yeni görev ve fırsatların kilidini açabiliyoruz.

Autobahn Police Simulator 2'de farklı görevler bizi beklemekte. Kimi zaman otobanda hız limitlerini aşan arabaların peşinde polis kovalamacası yapmaktayız. Kimi zaman da önemli araçlara eskort yapmakta, ya da kaza gerçekleşen yerde güvenliği sağlamaktayız. Bu görevler rastgele bir şekilde karşımıza çıkmakta. Görevleri tamamladıkça rütbemizi yükseltebilmemiz mümkün.

Autobahn Police Simulator 2'de araçlarımızı ve ekipmanlarımızı da geliştirebilmemiz mümkün. Açık dünya tabanlı bir simülasyon oyunu olan Autobahn Police Simulator 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3 GHz 4 çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 760 ya da eşdeğer özelliklerde bir ekran kartı

- DirectX 11

- 20 GB boş depolama alanı