BeamNG.drive eğer gerçekçi bir araç sürüş tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz açık dünya yapısına sahip bir simülasyon oyunu.

BeamNG.drive, olukça geniş kapsamlı bir oyun. BeamNG.drive'da sadece araç kullanıp yarışmak yerine, bir ralli oyununda olduğu gibi arazide yüksek hızla araç kullanabiliyor, arabaları çarpıştırarak neler olacağını görebiliyor, polis kovalamacaları yapabiliyor, kullanacağınız araçları modifiye edebiliyorsunuz.

BeamNG.drive'ın en önemli özelliği ileri seviye fizik motoru. Bu motor sayesinde kullandığınız araçların süspansiyonları doğal tepkiler verirken araçların gövdesinde gerçekçi hasar modellemeleri görülebiliyor. Kullandığınız araçlar, hasar aldığınızda parçalanabiliyorlar, parçalar da etrafa dağılıp havada uçuşabiliyor.

BeamNG.drive'da 3 çeker aracınızı alarak kanyonlara tırmanıp kanyonlardan inebilir, klasik bir aile arabasıyla güzel manzaları yerlerde gezintiye çıkabilir, yarış arabanızla hız yapabilir ya da özel tasarlanmış engeller ve rampanlarla dolu pistlerde fantastik hareketler gerçekleştirebilirsiniz. BeamNG.drive'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Masaüstü Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GTX 550 Ti ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı