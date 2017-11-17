Black Survival oyunculara gerçek zamanlı bir hayatta kalma oyunu olarak özetlenen ve online olarak da oynanabilen bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Black Survival'da oyuncular ıssız bir adada kendilerini bulan karakterlerin yerlerine geçiyorlar. Bu adada kaynaklar sınırlı olduğu için hayatta kalan 10 kişi, yaşamlarına devam edebilmek için birbiriyle mücadele etmek zorunda; yani aslında ölüm - kalım mücadelesinin verildiği bir arena içerisindeyiz.

Black Survival'da hayatta kalabilmek için adayı keşfetmemiz, kaynakların yerini bulmamız, yeri geldiğinde savaşarak yeri geldiğinde kaçmamız gerekli. PvP karşılaşmaları yaklaşık 20 dakika sürüyor. Adada 22 bölge yer almakta, hastane, orman, kumsal gibi bölgeler zaman geçtikçe kısıtlı hale geliyor ve savaş alanı daralıyor. Bu nedenle bir yerde takılıp kalmamaya, hareket etmeye dikkat etmelisiniz.

Black Survival'da adadaki kaynakları toplayarak kendi silahlarınızı ve eşyalarınızı inşa edebilmektesiniz. Böylece hayatta kalma şansınızı artırabiliyorsunuz. Pay to Win sistemine sahip olmadığını iddia eden oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.5 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- 128 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme